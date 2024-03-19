Yazar Stella Aciman’ın “Ateş Su Toprak-Yanlış Bedende Doğanlar” adlı kitabı, dün akşam Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği binasında düzenlenen etkinlikle tanıtıldı.

Etkinlikte yazar Aciman ve kitabıyla ilgili konuşmalar yapıldı. Stella Aciman da okurları için kitaplarını imzaladı.

Yahudi asıllı Türk yazar Stella Aciman’ın 184 sayfalık yeni kitabının tanıtım etkinliğinde konuşan gazeteci- yazar Nezire Gürkan, doktor- yazar Bülent Dizdarlı ve CTP Milletvekili Filiz Besim, hem yazar hem de kitabıyla ilgili düşüncelerini paylaştı. Konuşmacılar, kitabın bir solukta okunan sürükleyici ve etkileyici bir üslubu olduğunu ifade etti.

Yazar Aciman da konuşmasında, kitabı yazarken çok büyük travmalar yaşadığını ve arada yazmayı bıraktığını belirterek “İnsan insanı sevdiği gibi her şeyi sevmek zorunda değil ama saymak zorunda. Yaratanın yarattığına saygı duymak gerek. Ben onların sesi olmak istedim” dedi.

2003’ten beri Kıbrıs’ta yaşadığını ve Kıbrıs’ı çok sevdiğini vurgulayan Stella Aciman, ülkedeki gidişattan duyduğu kaygıyı ifade etti ve “Son 20 senede maalesef bu adada geriye gittik.” diye konuştu.

Aciman, dünyayı kadınların kurtarabileceğini de vurgulayarak “Meclisin yüzde 90'ının kadın olmasını isterim. Lütfen tüm kadınlar elini taşın altına koysun bu ülke için…” ifadelerini kullandı.