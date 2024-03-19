Japonya Merkez Bankası (BoJ), 2007'den bu yana ilk kez faiz artırdı. BoJ, politika faizini yüzde eksi 0,1'den yüzde 0 ile yüzde 0,1 aralığına yükseltti.

Boj bu kararı, büyük şirketlerdeki önemli ücret artışlarının ardından aldı.

BBC Türkçe Servisinde yer alan habere göre ay başında açıklanan yüzde 5,28'lük ücret artışı, Japonya'da son 33 yılın en yüksek oranıydı.

Ülkede daha yüksek ücretlerin satın alma gücünü ve enflasyonu artırabileceği şeklinde yorumlar yapılıyordu.

Boj son kararıyla, 2016'dan bu yana sürdürülen negatif faiz politikasına da son verilmiş oldu.

Japonya, dünyada deflasyonla (genel fiyat seviyesinin belirli bir zaman aralığında sürekli olarak düşmesi) mücadele kapsamında negatif faiz politikası uygulayan son ülkeydi.

BOJ ayrıca, Merkez Bankası'nın gerektiğinde tahvil alıp satarak uzun vadeli faiz oranlarını hedeflemek için kullandığı 10 yıllık Japon devlet tahvillerine yönelik radikal getiri eğrisi kontrol politikasını da kaldırdı.

Ülkede borsada işlem gören fonların ve Japonya gayrimenkul yatırım ortaklıklarının (J-REITS) alımları durdurulacak.

Şirket tahvili alımları da yavaş yavaş azaltılacak ve yaklaşık bir yıl içinde durdurulacak.

Japonya'da yıllık enflasyon oranı halen, hedeflenen düzey olan yüzde 2.

Tokyo Borsası'nda Nikkei 225 Endeksi ise Şubat ayında 39,883.86 seviyesine yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmıştı.

Dünyanın önde gelen merkez bankalarından ABD Merkez Bankası (Fed), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) daha önce koronavirüs salgını sonrası rekor seviyelere yükselen enflasyonu dizginlemek için faiz artırımlarına gitmişti.

BoJ ise ekonomik büyümeyi canlandırmak için ultra gevşek para politikasını sürdürmüştü.

BoJ dışında ECB ile İsviçre ve Danimarka Merkez Bankaları da bir süre negatif faiz politikası uygulamıştı.