AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu dün İngiliz Yüksek Komiseri Michael Tatham ile görüştü.

Fileleftheros’un haberine göre, Stefanu-Tatham görüşmesinde Kıbrıs sorununun bugünkü durumu, BM Genel Sekreter Yardımcısı DiCarlo’nun Ada’ya yapması beklenen ziyaret ve müzakerelerin yeniden başlama perspektifi üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

AKEL’in, “zaman, çözümün aleyhine işliyor” tezini yineleyen Stefanu, müzakerelerin 2017’de koptuğu yerden başlaması, uzlaşılanların ve sağlanan yakınlaşmaların korunması gerektiğini savundu. Stefanu, AKEL’in iki bölgeli iki toplumlu siyasi eşitliğe sahip federasyona destek verdiğini söyledi.

Michael Tatham ile görüşmesinde Stefanu’ya AKEL Siyasi Büro üyesi ve Kıbrıs Masası Şefi Tumazos Çelebis, Merkez Komite ve Kıbrıs Masası üyesi Stavri Kalopsidiotu ve Merkez Komite, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Politikası üyesi Veraa Polikarpu eşlik etti.