İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile NATO Genel Sekreteri Mark Rutte başkent Londra'da yaptıkları görüşmede, NATO'nun, müttefiklerin istikrar ve güvenliği sağlamadaki önemini ve gelecekteki finansman önerilerini ele aldı.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir sözcünün yaptığı açıklamaya göre, Starmer, Londra'ya resmi ziyarette bulunan NATO Genel Sekreteri Rutte'yi ofisinde ağırladı.

Görüşmede, ülkesinin NATO'ya olan sarsılmaz bağlılığının altını çizen Starmer, geçen hafta açıklanan ve İngiltere'nin savunma alanındaki gelecek stratejilerini belirleyen NATO öncelikli Stratejik Savunma Değerlendirmesi hakkında Rutte'ye bilgi verdi.

Starmer, NATO'nun İngiltere'de çalışan insanların güvenliği için hayati önem taşıdığını ve 80 yılı aşkın süredir Avrupa-Atlantik barış ve güvenliğinin temel taşı olduğunu vurguladı.

İkili, NATO'nun her zamankinden daha fazla birlik içinde olduğunu, ancak müttefiklerin istikrar ve güvenliği sağlamak ve geleceğe yönelik savunma sanayilerini güçlendirmek için daha ileri ve hızlı adımlar atmaları gerektiği konusunda mutabık kaldı.

Görüşmede, NATO'nun gelecekteki finansman önerilerini de ele alan liderler, ulusal dayanıklılığın artırılması ve kritik ulusal altyapının korunması için daha ileri gidilmesinin önemine işaret etti.

Başbakan Starmer, NATO Genel Sekreteri'nin, ittifakın geleceğe hazır olmasını sağlamaya odaklanmasını memnuniyetle karşıladığını dile getirdi.