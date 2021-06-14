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Tenis Ligi’nde 2. Devre başladı

Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen 2021 Nicosia Motors Tenis Liginde 2. Devre A ve B gruplarında oynanan 4. hafta karşılaşmaları ile başladı.

14 Haziran 2021 Pazartesi 18:21
Tenis Ligi’nde 2. Devre başladı
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Ligin A grubunda Girne Belediyesi Tenis Kulübü Girne Amerikan Üniversitesini konuk ettiği karşılaşmayı 4-3 lük skorla Girne Amerikan Üniversitesi kazanmayı bildi ve grupta liderliğini sürdürdü.

Ligin B grubunda ise Pakan Spor Kulübü Derneği ile Doğu Akdeniz Üniversitesi arasında KKTF kortlarında oynanan karşılaşmada, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin 6-1 lik galibiyeti ile sonuçlandı. Nicosia Motors Tenis Ligi’nde A ve B gruplarında oynanan 4. Hafta karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle;

A GRUBU 4.HAFTA

GİRNE BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ 3 – 4 GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ

B GRUBU 4.HAFTA

PAKAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 1 - 6 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

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