Tenis Ligi’nde 2. Devre başladı

Ligin A grubunda Girne Belediyesi Tenis Kulübü Girne Amerikan Üniversitesini konuk ettiği karşılaşmayı 4-3 lük skorla Girne Amerikan Üniversitesi kazanmayı bildi ve grupta liderliğini sürdürdü.

Ligin B grubunda ise Pakan Spor Kulübü Derneği ile Doğu Akdeniz Üniversitesi arasında KKTF kortlarında oynanan karşılaşmada, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin 6-1 lik galibiyeti ile sonuçlandı. Nicosia Motors Tenis Ligi’nde A ve B gruplarında oynanan 4. Hafta karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle;

A GRUBU 4.HAFTA

GİRNE BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ 3 – 4 GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ

B GRUBU 4.HAFTA

PAKAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 1 - 6 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ