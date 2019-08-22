Sporting şampiyonları belli oldu

Yeniboğaziçi Belediyesi tarafından 11.Geleneksel Pulya Festivali etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen sporting yarışması sonuçlandı. Mutluyaka Dr.Fazıl Küçük Atış Poligonunda düzenlenen Yeniboğaziçi Pulya Festivali Sporting Yarışmasına yoğun ilgi gösterilirken, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar da yer aldı. 11.Yeniboğaziçi Pulya Festivali Sporting Yarışmasına Avcılar, Atıcılar, Gençler, Veteranlar olmak üzere 4 kategoride yapıldı. Avcılar kategorisinde Ceyla İsmet Pire, Atıcılar kategorisinde Özkan Uzunsaf, Gençler Kategorisinde Osman Tanyeri, Veterenlarda ise Mahmut Akarcan birinci oldu. Sporting yarışmasında Ceyla İsmet Pire, Argün Pire ve İsmet Pire atışlarıyla büyük beğeni toplarken, Pire ailesi branşlarda ödüller alması dikkat çekti.
Yarışmaların ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara ödüller Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, Meclis Üyeleri tarafından verildi.
11.Yeniboğaziçi Pulya Festivali Sporting Yarışması sonuçları:
Avcılar kategorisi
Ceyla İsmet Pire
Ergin Günece
Güner Aylanç
Atıcılar kategorisi
Özkan Uzunsaf
Aygün Pire
Gençler Kategorisi
Osman Tanyeri
Okan Yorgancıoğlu
Okan Mavideniz
Veterenlar
Mahmut Akarcan
İsmet Pire
Alican Aran