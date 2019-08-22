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Sporting şampiyonları belli oldu

Pulya Festivali etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen yarışma Mutluyaka Dr.Fazıl Küçük Atış Poligonu’nda yapıldı

Sporting şampiyonları belli oldu

Pulya Festivali etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen yarışma Mutluyaka Dr.Fazıl Küçük Atış Poligonu’nda yapıldı

22 Ağustos 2019 Perşembe 11:54
Sporting şampiyonları belli oldu

Yeniboğaziçi Belediyesi tarafından 11.Geleneksel Pulya Festivali etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen sporting yarışması sonuçlandı. Mutluyaka Dr.Fazıl Küçük Atış Poligonunda düzenlenen Yeniboğaziçi Pulya Festivali Sporting Yarışmasına yoğun ilgi gösterilirken, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar da yer aldı. 11.Yeniboğaziçi Pulya Festivali Sporting Yarışmasına Avcılar, Atıcılar, Gençler, Veteranlar olmak üzere 4 kategoride yapıldı. Avcılar kategorisinde Ceyla İsmet Pire, Atıcılar kategorisinde Özkan Uzunsaf, Gençler Kategorisinde Osman Tanyeri, Veterenlarda ise Mahmut Akarcan birinci oldu. Sporting yarışmasında Ceyla İsmet Pire, Argün Pire ve İsmet Pire atışlarıyla büyük beğeni toplarken, Pire ailesi branşlarda ödüller alması dikkat çekti.

Yarışmaların ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara ödüller Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, Meclis Üyeleri tarafından verildi.

11.Yeniboğaziçi Pulya Festivali Sporting Yarışması sonuçları: 

Avcılar kategorisi

Ceyla İsmet Pire

Ergin Günece

Güner Aylanç

Atıcılar kategorisi

Özkan Uzunsaf

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Hasan

Aygün Pire

Gençler Kategorisi

Osman Tanyeri

Okan Yorgancıoğlu

Okan Mavideniz

Veterenlar

Mahmut Akarcan

İsmet Pire

Alican Aran

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