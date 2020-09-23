Kulüpler toplanacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun genel kurulu öncesinde başkanlar fikir alışverişinde bulunacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun Cuma günü yapılacak genel kurulu öncesinde kulüp başkanları ve Kulüpler Birliği de ikiye ayrıldı.

Bir grup kulüp başkanı Kulüpler Birliği Başkanlığında mali kurul öncesinde toplantı isterken bu taleplerinin Arslan Bıçaklı tarafından geri çevrildiğini söylediler.

Bu gelişmeler üzerine kulüp başkanları buakşam Girne Halk Evi Kulübü’nde toplanarak fikir alışverişinde bulunacaklar.

Sayı artacak

Kulüplerin yarın akşam yapacakları toplantıya 10 civarında kulübün katılacağını açıklayan Veli Esendağlı buna ek olarak da Antrenörler Derneği, Hakemler Derneği ve Futbolcular Derneği temsilcilerinin de toplantıya davet edildiğini ve onların da görüşlerinin alınacağını belirtti.

Alternatif değiliz

Konuyla ilgili olarak konuşan Girne Halk Evi Kulüp Başkanı Veli Esendağlı Kulüpler Birliği’ne karşı bir oluşum içinde olmadıklarını belirterek “Sadece toplanmaya gideceğimiz yerde yani genel kurulda elimizde veri olsun, bilerek gidelim. Bunun sonunda belki de futbolun oynanmamasına karar vereceğiz. Ama herkes fikrini söylemiş olacak” dedi.

Ara ara toplanmamız lazım

Esendağlı kimsenin karşısında olmadıklarına vurgu yaparak “Bizler zaten kulüpler olarak ara ara toplanıp doğrularımızı ve yanlışlarımızı konuşmamız lazım. Bu toplantı da öyle bir toplantı” dedi.

Bir tek başkanlar değildir futbolu oynatan

Veli Esendağlı genel kurulda sadece kulüplerin olacağını belirterek “genel kurulda sadece bir taraf olacak. Bu futbolun içinde devlet de var, hakemler de var, futbolcular da var antrenörler de var. Biz yarın akşamki toplantıda bu taraflara da davet yaparak görüşlerini isteyeceğiz” dedi.

İndirim olursa devlet katkısına ihtiyaç duymayız

Esendağlı yarın akşamki toplantıda her kesimin indirim yapması durumunda devlet katkısına ihtiyaç duyulmayacağını belirterek “Hakemler, antrenörler ve futbolcular indirimi kabul ederse devletten para almamıza gerek kalmayacak. %20 indirim yaparlarsa devlet katkısını çıkardık demektir” dedi.

Sağlık koşulları yerindeyse…

Girne Halk Evi Kulüp Başkanı Veli Esendağlı tüm bu olguların yerine gelmesi durumunda bile sağlık kurulunun maçların oynanmasına izin vermesi ve kulüplerin de ortaya konulacak şartları yerine getirebilmeleri halinde maçları oynayacaklarını vurguladı.