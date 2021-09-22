banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Tutuksuz yargılanacaklar
Tutuksuz yargılanacaklar
Sahte para zanlılarına 2 gün tutukluluk
Lefkoşa'da sahte para
İki gün tutuklu kalacak
Cemaliye Mutlu tutuklandı
Sadece Türk Evi deyip geçmemek gerek…
Sadece Türk Evi deyip geçmemek...
banner376
Flaş Haber
61'i yerel, 89 pozitif vaka
Kapat

KTSYD’de bölge toplantıları başladı

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Yönetim Kurulu almış olduğu karar çerçevesinde bölge toplantıları başlattı.

22 Eylül 2021 Çarşamba 14:49
KTSYD’de bölge toplantıları başladı

Bu çerçevede her bölgede üyesi bulunan derneğin ilk toplantısı geçtiğimiz hafta Mağusa bölgesi üyeleri ile gerçekleştirildi.

banner341
Toplantıda derneğin kısa ve uzun vadede yapmayı planladığı faaliyetler ve çalışmalar hakkında üyelere bilgi verilerek görüş alış verişinde bulunuldu. Dernek üyeleri de taleplerini ve fikirlerini yönetim kurulu üyeleri ile paylaştı. KTSYD Başkanı Burhan Gürkan, katılım gösteren üyelere teşekkür ederek, görüşlerin daha iyisini yapma adına değerlendireceğini belirtti.

KTSYD Yönetim Kurulu ayrıca belirli aralıklarla düzenlenecek olan toplantıların ilerleyen günlerde diğer bölgelerde de devam edeceğini duyurdu.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arıklı Altın Kemer'i istedi
Arıklı Altın Kemer'i istedi
Ciddi Mutfak Beach Tennis Tour tamamlandı
Ciddi Mutfak Beach Tennis Tour tamamlandı
GDB Olağan Genel Kurulu 30 Eylül’de
GDB Olağan Genel Kurulu 30 Eylül’de
KKTC bayrağı Kırgızistan’da dalgalandı
KKTC bayrağı Kırgızistan’da dalgalandı
Aksa Enerji yeni sezonun başarılı ve centilmence geçmesini diledi
Aksa Enerji yeni sezonun başarılı ve centilmence geçmesini diledi
3.Limasol Sigorta Rallisi yapılıyor
3.Limasol Sigorta Rallisi yapılıyor
Meclis Takımı, Lapta Master Takımı ile karşılaştı
Meclis Takımı, Lapta Master Takımı ile karşılaştı
Taygun başarılarına yenilerini ekliyor
Taygun başarılarına yenilerini ekliyor
DAÜ Cup tamamlandı
DAÜ Cup tamamlandı
Ülker Store Cup sona erdi
Ülker Store Cup sona erdi

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim