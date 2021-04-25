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Kenan ve Cem’den dönüş kararı

25 Nisan 2021 Pazar 17:29
Kenan ve Cem’den dönüş kararı
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Türkiye Bölgesel Amatör Ligi ekiplerinden Mersin Erdemli Belediyespor’la anlaşan ve yaklaşık bir buçuk aydır Mersin’de bulunan Doğan Türk Birliği futbolcusu Kenan Oshan ile genç file bekçisi Dursun Cem Ateş, ligin başlangıç belirsizliğinden dolayı adaya dönme kararı aldı.

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Mart ayı başında adadan ayrılarak Türkiye Bölgesel Amatör Ligi ekiplerinden Mersin Erdemli Belediyespor’la anlaşma sağlayan başarılı isimler, ligin başlangıç tarihinin belli olmamasından dolayı ülkemize geri dönüş kararı aldılar. Kenan ve Cem, birkaç gün içerisinde ülkemize geri dönüş yapacak.
 

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Anahtar Kelimeler:
KktcSporErdemli BelediyesporDursun Cem Ateş
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