Kenan ve Cem’den dönüş kararı

Türkiye Bölgesel Amatör Ligi ekiplerinden Mersin Erdemli Belediyespor’la anlaşan ve yaklaşık bir buçuk aydır Mersin’de bulunan Doğan Türk Birliği futbolcusu Kenan Oshan ile genç file bekçisi Dursun Cem Ateş, ligin başlangıç belirsizliğinden dolayı adaya dönme kararı aldı.



