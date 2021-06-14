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İskele’de yeni aktivite olanakları

Larnaka Gençlerbirliği spor kulübü futbol dışındaki spor branşlarına önem vermeye devam ediyor.

14 Haziran 2021 Pazartesi 18:13
İskele’de yeni aktivite olanakları
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Gençlerbirliği Futbol yanında daha önce Atletizm, Satranç ve Cimnastik branşlarında gösterdiği faaliyetlerin yanına Yüzme sporunu da ekledi.

Kulüp Başkanı Rifat Berkel yaptığı açıklamada bölge çocuklarına ve bölge gençliğine yüzme öğretebilmek için yüzme kursları da açtıklarını kaydetti.

Berkel, Noyanlar ile yaptıkları görüşme sonrasında Royal Sun Residence havuzunda gerçekleşecek aktiviteler için kursiyer başvurularını almaya başladıklarını kaydetti. Berkel her yaş grubundan kursiyerlere eğitim vereceklerini belirterek eğitmenlerin sertifikalı olduğunun da altını çizdi.

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Cimnastik yeniden

Kulüp Başkanı Rifat Berkel Cimnastik branşının da yeniden aktif hale getirdiklerini ve federasyon ile yaptıkları görüşme sonrasında sertifikalı eğitmenler nezdinde yakın gelecekte çalışmaların başlayacağını kaydetti.

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