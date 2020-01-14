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Golf Federasyonu’nda Başkan Dr. Hasan Garabli

KKTC Golf Federasyonu Genel Kurulu 11 Ocak Cumartesi gün CMC Golf Kulübü Lokali’nde gerçekleşti.

Golf Federasyonu’nda Başkan Dr. Hasan Garabli

KKTC Golf Federasyonu Genel Kurulu 11 Ocak Cumartesi gün CMC Golf Kulübü Lokali’nde gerçekleşti.

14 Ocak 2020 Salı 22:40
Golf Federasyonu’nda Başkan Dr. Hasan Garabli

KKTC Golf Federasyonu BaşkanI Soner Yetkili’nin açış konuşması sonrasında Hasan Öztoprak’ın Divan Başkanlığında gerçekleşen Genel Kurulda Faaliyet raporu Başkan Soner Yetkili tarafından, Mali rapor da Mali Sekreter Bertan Erçin tarafından okundu ve aklandı. Genel Kurulda ayrıca bir de tüzük değişikliği yapılıp 9 kişi olan yönetim kurulu üye sayısı 11 faal ve 2 yedek üye olarak değiştirildi. Yeni Yönetim Kurulu’nun 16 Ocak Perşembe gün ilk toplantısını gerçekleştireceği ve görev dağılımı yapacağı bildirildi.

Genel Kurulda yeni dönem için Başkan olarak Dr. Hasan Garabli seçilirken Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilenler:

1. Soner Yetkili

2. Bertan Erçin

3. Feridun Kılıç

4. Mustafa Sedat

5. Olgun Emirzade

6. Ali Ratip Doğruer

7. Hasan Öztoprak

8. Hasan Kasapoğluları

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9. Zafer Taşkın

10. Filiz Besim

11. Özcan Bundak

12. Mehmet Özarı

Ceza Kurulu:

1. Nazım Yoldaşlar

2. Gülay Garabli

3. Steve Neufeld

Denetleme Kurulu:

1. Sezen Kasapoğluları

2. Akay Çolak

3. Hasan İlkay

Anahtar Kelimeler:
Golf FederasyonuDr. Hasan Garabli
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