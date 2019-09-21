Gol Düellosu'nda Kazanan Yok

Necmi Belge

K-Pet Süper Ligi'nin ikinci haftasında bugün, Atatürk Stadı'nda oynanan kritik karşılaşmada ev sahibi Gençlik Gücü ile Alsancak Yeşilova karşılıklı gollerle 2-2 berabere kaldı.

Karşılaşmaya, ev sahibi Gençlik Gücü hızlı başladı. Nitekim, 19.dakikada gelişen Gençlik Gücü atağında Prince Boating düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0. Baskısını devam ettiren Gençlik Gücü 35.dakikada Tayfun Doğan'ın golüyle skoru 2-0 yaptı. Devrenin böyle bitmesi beklenirken, Alsancak Yeşilova 39. dakikada Billy Osman Beyza'nın golüyle farkı bire indirdi. 2-1. Az sonra ilk yarı böyle sona erdi. İlk yarının ardından, ikinci yarıya hızlı.baslayan.bu kez Alsancak Yeşilova oldu. Bu yarıda adeta duran Gençlik.Gücü, Yeşilova akınlarını durdurmakta güçlük çekmeye başladı.

Bu akınların birinde 74.dakikada gelişen atakta Gençlik Gücü defansı penaltıya neden oldu. Atışı yapan Billy Osman Beyza kendisinin ve takımının ikinci golünü filelere yollayarak, maçın sonucunu ilan etti. Gençlik Gücü 2-Alsancak Yeşilova 2.