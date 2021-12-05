Forest 90'da Kazandı

Küçük Kaymaklı 2-Hamıtköy 1

Necmi Belge

AKSA Süper Ligi'nin 12.haftasında Şht.Hüseyin Ruso Stadı'nda oynan zor karşılaşmada, Forest 90.dakikayı 1-0 yenik durumda götürürken, uzatma dakikalarında, buldugu 2 golle 2-1 galip geldi. Karşılaşmaya,hızlı başlayan Kaymaklı 9.dakikada kazandığı penaltıdan yararlanamadı. Özgür Ongun penaltıyı üst direğe nişanladı. Bu pozisyondan kurtulan Hamitköy karşı atağa geçti ve 11. dakikada Toykan Hacet'in golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu sonuçla sona erdi. İkinci yarının başlama düdüğü ile birlikte hücuma geçen Forest, Hamitköy'ün oyunu kendi alanında kabul etmesiyle, adeta tek kale maça döndü. Ancak, 90 dakika böyle geçerken, 7 dakikalık uzatmanın 95.dakikasında kazanılan serbest vuruşu Felix mükemmel bir vuruşla beraberliği sağladı.1-1 Hamıtkoy'ün başıma vuruşundan topu kapan küçük Kaymaklı Mikail Sivri'nın sol.caprazdan attığı süt karambolde,ağlarla buluşunca, maçın sonucu belli.oldu. Forest 2-Hamitköy 1. Bu sonuçla, puanını 22 yükselten Kaymaklı ligde 4. sıraya yükseldi.