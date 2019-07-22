Barış ve Özgürlük için kulaç attılar

Su Sporları Federasyonu tarafından 20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı etkinlikleri çerçevesinde organize edilen yüzme yarışmaları Girne’de Diana Beach’te gerçekleştirildi.
Yapılan yarışlarda dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törende yetkililer tarafından verildi.
Erkekler, 1500m Serbest 14 yaş ve küçükler
1. Bartu Kaşif 12 Ares Spor Kulübü 25:46.15
2. Ege Arda Akyürek 13 Ares Spor Kulübü 27:23.00
3. Hasan Karataç 11 Yakın Doğu Üniversitesi 29:16.00
Kızlar, 1500m Serbest 14 yaş ve küçükler
1. Deniz Şan 10 Yakın Doğu Üniversitesi 29:24.00
2. Alara Özden 11 Yakın Doğu Üniversitesi 29:32.00
3. Kardelen Demirkıran 12 Ares Spor Kulübü 31:43.00
Erkekler, 3000m Serbest Açık - 15 - 19 yaşları arası
1. Emre Ersoy 15 Yakın Doğu Üniversitesi 43:06.00
2. Rüzgar Maneoğlu 15 Yakın Doğu Üniversitesi 43:21.00
3. Yusufcan Şensoy 17 Ares Spor Kulübü 43:49.00
25 - 29 yaşları arası
1. Buğra Korahan 29 Ferdi 43:20.00
2. Kemal Elektrikçi 28 Ares Spor Kulübü 54:52.00
3. Aytun Kazmacı 25 Ares Spor Kulübü 57:48.00
30 - 39 yaşları arası
1. Hasan İlker 32 Ferdi 48:16.00
40 - 49 yaşları arası
1. Şevki Ahçıhoca 46 Aspava Spor Kulübü 54:48.00
50 yaş ve büyükler
1. Mustafa Yeşilada 56 Yakın Doğu Üniversitesi 57:48.00
2. Caner Aspava 58 Ferdi 1:06:46.00
Erkekler genel klasman
1. Emre Ersoy 15 Yakın Doğu Üniversitesi 43:06.00
2. Buğra Korahan 29 Ferdi 43:20.00
3. Rüzgar Maneoğlu 15 Yakın Doğu Üniversitesi 43:21.00
Bayanlar, 3000m Serbest Açık
15 - 19 yaşları arası
1. Nerin Baycan 15 Yakın Doğu Üniversitesi 50:56.00
2. İpek Aksel 17 Fast Frogs Sporting Club 53:45.00
3. Emine Sevil Demirkıran 15 Ares Spor Kulübü 53:45.10
20 - 24 yaşları arası
1. Ayşa Küçükakça 21 Ares Spor Kulübü 1:17:45.00
25 - 29 yaşları arası
1. Sevim Baranhan 26 Bluefin Yüzme Kulübü 1:14:12.00
50 yaş ve büyükler
1. Pembe Abahorlu 59 Aspava Spor Kulübü 1:17:00.00
Kadınlar genel klasman
1. Nerin Baycan 15 Yakın Doğu Üniversitesi 50:56.00
2. İpek Aksel 17 Fast Frogs Sporting Club 53:45.00
3. Emine Sevil Demirkıran 15 Ares Spor Kulübü 53:45.10