Amacımız gençlere hizmet

Hacıhasanoğlu “Hedefimiz gençlere spor yaptırarak topluma başarılı bireyler kazandırmak” dedi

Sipahi Türk Spor Kulübü Başkanı Göksal Hacıhasanoğlu, geçtiğmiz gün Bayrak Radyosu’nda yayınlanan, programa telefonla katılırken, önemli açıklamalarda bulundu.

Ülke sporunun çok zor günlerden geçtiğini belirten Başkan Hacıhasanoğlu, “Kulüp olarak maddi zorluklar çekiyoruz. Kulüplerin bu dönemde ayakta durması hiç kolay değil. Her şeye rağmen alt yapımızda 120 oyuncu var ve çalışmalarımıza son sürat devam ediyoruz. Transfere değil, çocuklarımıza yatırım yapıyoruz. Sipahi Türk Spor Kulübü olarak öncelikli hedefimiz, bölge gençliğine spor yaptırıp, topluma başarılı bireyler kazandırmaktır. Tesisleşme için de adımlar attık. İki yıl içerisinde tesislerimizi tamamlayıp, kulübe gelir sağlamayı ve kalıcı olmayı hedefliyoruz” açıklamasını yaptı.