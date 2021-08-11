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2.Car&Cars Rallisi yapılıyor

İlk kez geçtiğimiz sezon yapılan Car&Cars Rallisi, Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın dördüncü yarışı olarak, 14-15 Ağustos tarihleri arasında yapılıyor. Lefkoşa bölgesinde yapılacak yarışa 15 ekip kayıt yaptırdı

11 Ağustos 2021 Çarşamba 21:58
2.Car&Cars Rallisi yapılıyor

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) tarafından organize edilen “Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın dördüncü yarışı, 14-15 Ağustos tarihleri arasında, Car&Cars sponsorluğunda ikinci kez yapılıyor. Kermiya bölgesinde bulunan Car&Cars oto galeri önünden 14 Ağustos Cumartesi akşamüzeri başlayacak olan ralli 2 günlük programla organize ediliyor. Ekipler 19.40’ta yapılacak start seremonisinin ardından 20.00 ve 21.00’de ilk aracın start almasıyla iki kez art arda, 7 kilometrelik Alayköy gece etabını geçecekler. Alayköy Etabı, Hipodromdan ve Alayköy Sanayi bölgesinde hazırlanacak seyirci noktalarından izlenebilecek. İlk günün tamamlanmasıyla ekipler Near East Bank Merkez Binası’nda kurulacak servis alanına gidecekler ve kapalı park ile ilk gün noktalanacak.

Pazar günü Yılmazköy, Kanlıköy ve Kermiya etapları geçilecek

Car&Cars’ın yanı sıra; Near East Bank, enlglobal, Chagla Car Care, Tekan Mobile, Çağkan Yapı İskele Sistemleri, GoPro, GenPower, Polaris, Basel Energy, Macila Petrol, Protent ve Limasol Online’ın da katkılarıyla hayata geçirilecek yarış, 15 Ağustos Pazar günü, yaklaşık 16 kilometrelik Yılmazköy Etabı ile yeniden başlayacak. Art Arda iki kez geçilecek etabın ilk araç için start saatleri 09.35 ve 10.35 olarak belirlendi. Ardından iki kez art arda, yaklaşık 7 kilometrelik Kanlıköy Etabı geçilecek. Kanlıköy Etabı start saatleri ise 12.10 ve 13.05 olarak açıklandı. Yılmazköy ve Kanlıköy etapları, Lefkoşa-Güzelyurt anayolu üzerinde, Alpet yakıt istasyonu karşısında bulunan gece kulüpleri bölgesindeki zıplama noktalarından izlenebilecek. Daha sonra servis alacak olan yarışçılar, servisin ardından iki kez art arda, yaklaşık 12 kilometrelik Kermiya Etabını geçecekler. 15.40 ve 16.25’te başlayacak olan etap, Alayköy’den başlayıp yeni şehit çocuğu arsalarında bitecek. Kermiya Etabı eski zıplama noktasından ve şehit çocuğu arsalarından takip edilebilecek. Etapların tamamlanmasının ardından ödül töreni takribi 17.30’da Car&Cars önünde yapılacak.

15 ekip ralliye kayıt yaptırdı

Bu sezonun ilgi odağı olan R5 otomobillerle 6 ekip start alacak. Şampiyona lideri, Flat Out Rally Team ekibi Deniz Fahri-Serhan Tan ikilisi, son ralliyi kazanan ve şampiyonada ikinci sırada bulunan, bir diğer Flat Out Rally Team ekibi Mustafa Bulutoğluları-Mustafa Yücener ikilisi ve şampiyona üçüncüsü, Macila Rally Team ekibi Cahit Yetkili-Harun Çakır ikilisinin yanı sıra, MRB Racing Team’den Rauf Denktaş-Mehmet Mişon ikilisi, Nethouse Rally Team’den Murat Aşık-Mehmet Çağla ikilisi ve Drift NEU Racing Team’den Enver Haskasap-Halil Mulla ikilisi de R5 araçlarla start alacaklar. Car&Cars Rallisi’nde 3 ekip Sınıf N’de, 5 ekip Sınıf 1’de ve 1 ekip Sınıf R’de start alacak.

2021 Car&Cars Rallisi Kayıt Listesi:

No.

Takım

Pilot

Co-Pilot

Araç

Sınıf

1

1

Good Year Racing Team

Oktay Çocuk

Hüseyin Çocuk

Mitsubishi Lancer Evo IX

N

2

2

MRB Racing Team

Sadık Bilgimer

Mustafa Kandır

Mitsubishi Lancer Evo IV

1

3

3

Flat Out Rally Team

Barış Kalfaoğlu

Rasim Çetinkaya

Mitsubishi Lancer Evo IX

N

4

4

MRB Racing Team

Rauf Denktaş

Mehmet Mişon

Hyundai i20 R5

2

5

5

Flat Out Rally Team

Deniz Fahri

Serhan Tan

Skoda Fabia R5

2

6

6

Flat Out Rally Team

Mustafa Bulutoğluları

Mustafa Yücener

Skoda Fabia R5

2

7

7

Macila Rally Team

Cahit Yetkili

Harun Çakır

Volkswagen Polo R5

2

8

8

Good Year Racing Team

Çağkan Bozalanlar

Hasan Odun

Mitsubishi Lancer Evo IX

N

9

9

Nethouse Rally Team

Murat Aşık

Mehmet Çağla

Ford Fiesta R5

2

10

10

Drift NEU Racing Team

Buğur Kambillili

Niyazi Yorgancıoğlu

Mitsubishi Lancer Evo VI

1

11

11

Drift NEU Racing Team

Enver Haskasap

Halil Mulla

Skoda Fabia R5

2

12

12

Good Year Racing Team

Kerim Hacımevlüt

Serdar Kumru

Mitsubishi Lancer Evo VI

1

13

14

Yusuf Cambaz

Gökhan Sancar

Mitsubishi Lancer Evo VI

1

14

15

Good Year Racing Team

Yusuf Çocuk

Zeki Çetinkol

Mitsubishi Lancer Evo IX

1

15

16

Önder Zaim

Emre Üngüder

Canam Maverick X3

R
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