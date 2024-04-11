Limasol’un “Polemidya” (Binatlı) köyünde bulunan spor tesislerine kimliği belirsiz kişilerce kasti hasar verildi.

Haravgi gazetesi, “Polemidya” Futbol Sahasına Salı gecesi giren kimliği belirsiz kişi veya kişilerin, tesisin birçok noktasına kasti hasar verdiklerini yazdı.

Habere göre tesisin kilidini kırarak içeri giren kişi veya kişiler, tuvaletlere ve çeşmelere zarar veridi, gübre torbalarını yırtarak dağıttı ve son olarak odaları ateşe verdi.

Gazete, yangının bölge sakinleri tarafından fark edildiğini, büyük zarar gören tesise saldıranların tespiti için soruşturma yapıldığını da aktardı.