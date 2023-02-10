Türkiye’de gerçekleşen deprem felaketi sonrasında Adıyaman’daki İsias Otel enkazında yürütülen arama-kurtarma çalışmaları neticesinde KKTC kafilesinde bulunan sporculardan 6 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Başbakanlık, Adıyaman’daki İsias Otel enkazında yürütülen arama- kurtarma çalışmaları soncunda spor kafilesinde bulunan vatandaşlarının 6’sının cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

Başbakanlık yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlere rahmet diledi, tüm halka baş sağlığı diledi. Otel enkazında toplam kayıp sayısının 22’ye ulaştığı açıklandı.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, toplam 22 KKTC vatandaşının cansız bedenine ulaşıldığı açıklandı.

Başbakanlık’tan yapılan açıklama şöyle:

"Yaşanan depremde Türkiye geneli kaybettiğimiz KKTC vatandaşı sayıları şu şekilde;

Adıyaman (22 kişi)

Kahramanmaraş (3 kişi)

Hatay (6 kişi)

Osmaniye (1 kişi)

Toplam (32 kişi)

Türkiye geneli hala ulaşılmaya ve kurtarılmaya çalışılan KKTC vatandaşı sayıları illere göre aşağıdaki gibidir;

Adıyaman (13 kişi)

Hatay (3 kişi)

Toplam (16 kişi)

Arama kurtarma ekiplerimiz depremin yaşandığı ilk günden bu güne tüm gücünü ve imkanlarını seferber ederek çalışmalarını sürdürmektedir.

Ayrıca, naaşları bulunan ve kimlik tespitleri yapılan vatandaşlarımızı ülkelerine getirmeye başlamış durumdayız. Türkiye’den dün akşam getirilen 10 vatandaşımızın isimleri aşağıdaki gibidir;

1- İbrahim Yakula (Müdür Muavini)

2- Pamir Konuklu (Çalıştırıcı)

3- Doruk Akın (Öğrenci)

4- Özgür İçme (Öğrenci)

5- Lavin Kalaycı (Öğrenci)

6- Duygu Bolsoy Kalaycı (Veli)

7- Fahri Arkar (Çalıştırıcı)

8- Alp Akın (Öğrenci)

9- Mert Niyazi Topukçuoğlu (Öğrenci)

10- Kağan Selim İş (Öğrenci) aşbakanlığımız yaşamış olduğumuz deprem felaketi süresince gerek toplumsal hassasiyetlere, gerekse yitirdiğimiz insanlarımızın ailelerinin acılarına saygılı şekilde açıklamalar yapmaya azami özen göstermektedir.

Bu nedenle naaşlarımız ülkemize gelinceye kadar kimlik bilgilerini kamuoyu ile değil sadece ailelerle paylaşmaya devam edeceğiz.”

NE OLMUŞTU?

Turnuva için Adıyaman'da bulunan Gazimağusa Türk Maarif Koleji Yıldız Kız ve Erkek Voleybol kafileleri İsias Otel'de konaklıyordu.

Öğrenci, öğretmen ve velilerden oluşan 39 kişilik kafileden 4'ü depremin ilk saatlerinde kendi imkanlarıyla enkazdan kurtulmuştu.

3 gündür enkaz altındaki 35 kişiye ulaşılmaya çalışılıyordu.

8 Şubat tarihinde Pamir Konuklu ve İbrahim Yakula'nın cansız bedenine ulaşılmasının ardından dün saat 06.00 sıralarında ilk defa bir öğrencinin cansız bedeni enkazdan çıkarılmıştı.