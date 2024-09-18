Daireden verilen bilgiye göre, ilgili kesimlere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, Spor Dairesi Müdürü Mustafa Sütçü, sistemin sporun her alanındaki paydaşların ihtiyaçlarına yanıt vermek ve spor yönetimini daha etkin hale getirmek amacıyla tasarlandığını belirtti. Sütçü, tüm federasyon, kurum ve kuruluşlara teşekkürlerini ileterek tüm sporseverlere hayırlısı olmasını diledi.

Ardından tüm katılımcılar uygulamalı olarak sisteme girişlerini yaptı.

-Sistem kimlere yönelik?

Spor Bilgi Yönetim Sistemi, federasyonlar, kulüpler, dernekler, kurum ve kuruluşlara hizmet sunmak üzere oluşturuldu.

Sporcuların performans takibi, antrenman planlaması, müsabaka sonuçlarının kaydedilmesi ve değerlendirilmesi gibi süreçler bu sistemle dijital platforma taşındı. Federasyonlar ve spor kuruluşlarının, sporcu bilgilerine hızlıca erişebileceği, müsabaka düzenlemelerini kolayca yapabileceği ve organizasyon süreçlerini daha verimli hale getirebileceği kaydedildi.

Sistemin, federasyonlar, kulüpler, dernekler ve diğer spor kuruluşlarına doğru, tutarlı ve güvenilir bilgi sağlamayı amaçladığı da vurgulandı.