Rum polisinin, Güney Kıbrıs’a (geçtiğimiz Cuma günü) gelen ve geldiği gün beraberinde getirdiği parayı kapkaççılara çaldıran 31 yaşındaki Ukraynalı kadınla ilgili olayın ardında başka boyutların bulunduğuna inandığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “Merkezde Kıbrıs’la Kara Para-Ukraynalılar ve Kıbrıs Merkezli Kara Para Aklama İhtimali” başlıklarıyla manşetten ve iç sayfadan verdiği haberinde, toplamda Güney Kıbrıs’a 6 milyon Euro getiren 31 yaşındaki Ukraynalıyla ilgili meselenin başka boyutlara sahip olduğunu yazdı.

Polisin son dönemlerde ele aldığı meseleler ve gelen bilgilerin, Ukrayna vatandaşları ve Kıbrıs merkezli bir kara para aklama çetesinin olduğu inancını desteklediğini yazan gazete polisin, bu olayların araştırılması için “Suçların Örtbas Edilmesi ile İlgili Mücadele Birimi” olarak bilinen MOKAS’tan yardım talep ettiğini belirtti.