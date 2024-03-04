Rum Yönetimi Dışişleri Bakanlığı, Yemen’deki saldırılarda İngiliz üslerinin saldırı mevziisi olarak kullanılması nedeniyle Güney Kıbrıs’ta da terör saldırısı olma ihtimaline karşı endişe etmeye gerek olmadığını açıkladı.

Politis gazetesi, Bakanlık Genel Müdürü Kiriakos Kuros’un, Milletvekili Hristos Orfanidis’in konuyla ilgili sorusu üzerine yaptığı açıklamada, İngilizlerin İngiliz üslerinden yapılan operasyonlara dair Rum Yönetimi’ne bilgilendirme yaptığını ve Rum Yönetimi’nin, askeri nitelikli hiçbir operasyona katılmadığını söylediğini yazdı.

Habere göre Kuros, adadaki halkın güvenliğinin ve bölge ülkeleriyle olan ilişkisinin hükümetin önceliği olduğunu kaydederek, İngiltere ile tüm tehlikelerin bertaraf edilmesi için iş birliği yapıldığını ve gereken tüm diplomatik eylemlerin gerçekleştirildiğini belirtti.