149 çocuk ve genç yeni akademik yıla hazırlanacak

SOS Çocukköyü Derneği, “Umudum Eğitim” sloganıyla başlattığı kampanya ile akademik yıl öncesinde, bakım ve destek verilen çocukların ve gençlerin okul dönemi ihtiyaçlarını karşılıyor.

Dernek’ten yapılan açıklamaya göre, kampanya sayesinde çocukların yeni akademik yıl öncesinde tamamlanması gereken eğitim hazırlıklarının yanı sıra okul ücretleri, cep harçlıkları ve kurs ücretlerine katkı sağlanmış olacak.

SOS Çocukköyü Derneği çatısı altında bakım gören çocukların 4’ü okul öncesi, 44’ü ilköğretim, 14’ü lise, 12’si farklı alanlarda çıraklık, 4’ü ise üniversite düzeyinde eğitim hayatına devam edecek.

Bunun yanında, Aile Güçlendirme Programı sayesinde ailelerinin yanında SOS Çocukköyü Derneği tarafından desteklenen çocukların 22’si okul öncesi, 30’u ilköğretim, 10’u lise, 1’i çıraklık, 8’i de özel eğitim alanında yeni akademik yıla hazırlanacak.

- SMS ile, online, elden ve banka aracılığıyla bağış yapılabilir

Yeni akademik yıl öncesinde SOS Çocukköyü Derneği’nden bakım ve destek alan 149 çocuk ve gencin eğitim ihtiyaçları hazırlıklarını desteklemek için bağış seçenekleri şöyle:

“SMS Bağışı: Faturalı hatlardan SOS yazıp 4120’ye mesaj göndererek tek seferde 150 Türk Lirası bağışta bulunulabiliyor. Dileyen birden fazla SMS de gönderebiliyor.

Online Bağış: https://soscocukkoyu.org/bagis-yap/ adresinden online bağış yapılabiliyor.

Elden Bağış: SOS Çocukköyü Derneği’nin, Lefkoşa Çocukköyü ve Girne Gençlik Evi yerleşkelerini ziyaret ederek elden bağış yapılabiliyor.

Banka Bağışı: Aşağıdaki bankaların IBAN/UBAN numaralarına yatırım yapılabilir.

Limasol Türk Kooperatif Bankası: CT09123029100000000200000872

Garanti Bankası: TR520006200049300006294366

Türk Bankası: CT49121019010000000005848733

Kooperatif Merkez Bankası: CT85120000100000000000127045

Creditwest Bank: CT20136094150000000100011069

Albank: CT69152090100000018802673351

Yakın Doğu Bank: CT23139050120123040000020727

Detaylı bilginin 0548 830 04 59 numaralı telefonlardan veya SOS Çocukköyü Derneği sosyal medya hesaplarından alınabileceği kaydedildi”