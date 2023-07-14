SONUNDA BU DA OLDU !….
K.T. Esnaf ve Zanaatkarlar Odasına bağlı Oto Tamircileri Birliği işçilik fiyatlarını Euro’ya çevirdi. Oda tarafından yayınlanan yeni işçilik fiyat listesinde servislerde malzemenin müşteri tarafından getirilmesi halinde işçilik ücretlerinin yaklaşık %35 oranında daha yüksek olması dikkatlerden kaçmadı. Yayınlanan fiyat listesinde dikkat çeken bir diğer nokta ise listede yazılı olmayan işçilikler için saat başı ücret olarak 40 Euro yani yaklaşık 1200 TL belirlenmesi. Bu hesaba göre bir iş için günlük 8 saatlik işçilik ücreti 320 Euro olup güncel kurlarla günlük ücret yaklaşık 10,000.- TL ye tekabül etmekte ve günlük asgari ücretin neredeyse 12 katına gelmektedir.