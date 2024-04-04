İtfaiye Müdürlüğü, son üç ayda KKTC’de toplam 96 yangın çıktığını ve bu yangınlar sonucunda 254 milyon 834 bin 823 TL maddi zarar meydana geldiğini kaydetti.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yangınların 33’ü Lefkoşa, 23’ü Girne, 14’ü Gazimağusa, 7’si Çağlayan, 6’sı İskele, 4’ü Güzelyurt, 3’ü Gemikonağı, 3’ü Vadili, 2’si Geçitkale, 1’i Yeşilköy bölgesinde meydana geldi. Yangınların çıkış sebeplerinden dolayı 4 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

31 araç yangınının, 16’sı seyir halinde 15’i ise park halindeyken çıktı. Bu yangınların, 21’i aracın elektrik sistemlerinde oluşan kısa devreden, 3’ü kundaklama, 2’si araçtaki yakıt sızıntısından, 2’si aracın çakmaklığından, 2’si araçta mekanik arızadan, 1’i ise yıldırım düşmesiyle meydana geldi.

24 bina yangınının, 17’si ev ve apartman dairesi, 5’i iş yeri, 1’i fabrika 1’i otelde çıktı. Bu yangınların, 14’ü elektrik kaynaklı, 4’ü şömine ve soba kaynaklı, 1’i faal ocak üzerinde unutulan yağın aşırı ısınması, 1’i kimyasal reaksiyon, 1’i mumun yanık unutulması, 1’i elektrikli aletler ile çalışırken, 1’i sönmemiş sigara izmaritinden, 1’i ise akaryakıt sızıntısından meydana geldi.

16 elektrik yangınının, 8’i oluşan kısa devreler, 8’i ise aşırı yüklenme sonucu çıktı. 5 arazi yangının, 4’ü kuru ot ve çöp yangını, 1’i balya yangını olurken, yangınların 3’ü temizlik maksatlı yakılan ateş sonucu, 1’i havai elektrik tellerinden düşen kıvılcımlar, 1’i ise kişiler tarafından kasten yakılmasından dolayı meydana geldi. Bir çöplük yangını ise bilinmeyen kişi veya kişiler tarafından yakılması sonucu çıktı.

7 çöp bidonu yangınının, 4’ü sönmemiş kömürlerin dökülmesinden, 2’si sönmemiş sigara izmaritinden, 1’i ise bilinmeyen kişi veya kişiler tarafından kasten yakılmasından dolayı meydana geldi. 4 LPG yangınının tümü ise gaz kaçağından çıktı.

Diğer nedenlerden oluşan 8 yangının 3’ü sönmemiş sigara izmaritinden, 2’si kişi veya kişiler tarafından yakılmasından, 1’i baca içerisinde biriken tortulardan, 1’i kısa devreden, 1’i ise kurutma makinesinin aşırı ısınmasından dolayı meydana geldi.

-Sanayi bölgelerinde iki yangın

Son üç ayda ülkedeki sanayi bölgelerinde çıkan 2 yangın sonucu toplam 250milyon TL maddi zarar meydana geldi.

Lefkoşa Organize Sanayi ve Haspolat sanayi bölgelerindeki yangınların çıkış sebeplerinden dolayı 3 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesindeki yangın, elektrikli aletler ile çalışırken, Haspolat Sanayi Bölgesindeki yangın ise akaryakıt sızıntısından dolayı çıktı.