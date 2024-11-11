Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluş yıl dönümü ve 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Girne semalarında gösteri uçuşu yapacak.

SOLOTÜRK'ün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Atatürk Anıtı çevresinde yapılacak gösteri uçuşu öncesinde yarın yerel saatle 13.00'te "çevre tanıma uçuşu", çarşamba saat 15.30'te ise prova uçuşu gerçekleştirilecek.

SOLOTÜRK, 15 Kasım Cuma saat 15.30'da ise gösteri uçuşu yapacak.