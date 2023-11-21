Sol Gençlik, “Eğitim hakkının, yiyecek güvencesinin ve şiddete karşı korunmanın bile sağlanamadığı, uluslararası kurumların yetersiz olduğu bu düzensizlik sona ermelidir” dedi.

Sol Gençlik tarafından 20 Kasım 1989 tarihli “Çocuk Hakları Bildirgesi” kabulüne ilişkin yapılan açıklamada, hakları unutulan, gelecekleri, hayalleri satılan çocukların yüzleştiği gerçeğin “göç” olduğu belirtildi.

Çocuk Hakları Bildirgesi’nin, BM Genel Kurulu tarafından kabul gördüğü tarihte konuşulmak zorunda olunan şeylerin fazlasıyla endişe verici olduğu ifade edilen açıklamada, şöyle devam edildi:

“Afganistan’daki çocukların bir terör rejimine teslim edildiği, Gazze Şeridi ve Batı Şeria’da yaşayan Filistinli çocukların soykırıma uğradığı, Akdeniz’in mülteci çocukları sınayan bir sınav haline gelmesine sessiz kalamayız.”

Bu zor zamanların, uluslararası insan haklarının eşit uygulanamadığını net bir şekilde ortaya koyduğu belirtilen açıklamada, “Eğitim hakkının, yiyecek güvencesinin ve şiddete karşı korunmanın bile sağlanamadığı, uluslararası kurumların yetersiz olduğu bu düzensizlik sona ermelidir” denildi.

Kıbrıs sorununu konusunda da mücadele edilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, “Ya hep beraber, ya da hiçbirimiz. Yarınlarımız için yaşasın tam bağımsız sosyalist Kıbrıs” ifadelerine yer verildi.