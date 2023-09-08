Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

İskele - Ercan anayolu üzerinde meydana gelen trafik kazası sonucunda polis memuru Ercan Cambaz’ın ağır yaralanmasına neden olan sürücü Soheil Elmasry (E-52) teminat talebiyle bugün yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Demirhan Polis Karakolu’nda görevi polis memuru Ahmet Beyazer, kazanın 25 Ağustos 2023 tarihinde saat 20.00 sıralarında İskele - Ercan Anayolu üzerinde meydana geldiğini anımsattı. Polis, Soheil Elmasry’in yönetimindeki Arkın 01 özel plakalı araç ile Ercan istikametine doğru seyrettiği sırada, Yeniceköy Kavşağı yakınlarında önünde aynı istikamete doğru seyreden aracı geçmek için dikkatsizce yolun sağına geçtiğini ve o esnada karşı istikametten gelip doğu istikametine doğru seyreden Ercan Cambaz (E-49) yönetimindeki motosiklete çarpıştığını belirtti. Polis memuru, kaza sonucu ağır yaralanan ve Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan Cambaz’ın halen hayati tehlikesi bulunduğunu söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, ancak zanlının tahkikatın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade etti. Polis memuru, zanlının KKTC vatandaşı olduğunu belirterek, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlının 50 bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 300’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.