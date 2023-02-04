KKTC Şoför Okulları Birliği Eski Başkanı Gerçek Tilki Şoför Okulu Direktörü Barış Tilki sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda son zamanlarda artan trafik kazalarına dikkat çekti. Yapılan paylaşımda direksiyon başına çocuğuyla geçen bir babanın görüntüleri de “yok artık!” dedirtti. Tilki şu ifadeleri kullandı:

“Evet yıllardır söylemeye çalıştığım işte bu; Eğitimsiz insan her şeyi yapar dediğimiz budur

Bilinçli olsa donanımlı olsa insan hiç ister mi çocuğu ölsün veya sakat kalsın asla!!!!

Bunun için yıllardır söylüyorum Amerikayı baştan keşfetmeye gerek olmadığını,

Son haftalarda artan trafik kazaları ülkemizde büyük üzüntü yarattı artı hepimiz çok tedirgin ve endişeliyiz. Buradan tüm yetkililerimize Başbakanımız Sn. Ünal Üstel’ e çağrıda bulunarak 2023 yılını heba etmememiz adına trafik seferberliğinin başlatılması için çağrıda bulunuyorum ve ivedilikle okullarımızda ikinci dönem yetiştirilirse özellikle lise çocuklarına ehliyetlerini almadan önce gereken eğitimlerin verilmesini talep ediyorum .

Hızlı bir şekilde trafik dersinin de müfredata konularak çocuklarımıza ilk okullardan başlatılması gerekir. Bir insan alkol içtiğinde, emniyet kemerini takmadığında, araç kullanırken cep telefonunda konuşuyorsa, mesaj atmaya çalışıyorsa nelerle karşılacağını bilmesi gerekir bunlar çok külfet isteyen maliyetleri artıran konular değildir Milli Eğitim Bakanımız Sn. Nazım Çavuşoğlu ile müfredatın hazırlanması için hükümet programına konulması için istekte buluna bilirsiniz sayın Başbakanım.

Gelelim bizlere ehliyet veren ve çocukları sınava hazırlayan eğiticiler tamam mı sorusuna Koskoca HAYIR

Yıllardır hep söyledim ve yazdım yazdırdım hem müfettişler hem Şoför okullarının yanlarında çalışan eğiticiler donanımsız hem de yetersizdir diye. Burada Ulaştırma Bakanı Sn. Erhan Arikli’ ya büyük görevler düşmektedir. Dediğim gibi Amerika’yı baştan keşfetmeye gerek yoktur istenirse bu güzelim adamızı cennet ada haline getirebilirler istenirse de böyle festivallerde olan çarpışan arabacıklar gibi ülkeyi kaosa sürüklerler karar yetkililerindir ama unutmasınlar ki hepimizin hepinizin ailesi vardır hepimizin başına bu kötü ortamda/ sistemde başına her şey gelebilir onun için geç kalınmadan bu sesimizi artık duyun ve Anaların ağlamasını istemiyoruz.”