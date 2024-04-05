Slovakya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Martin Bezak, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı’yı ziyaret etti.

Görüşmede Başkan Harmancı, Büyükelçi Bezak’a Belediyenin çalışmaları, uluslararası ilişkileri ve projeleriyle ilgili bilgi verirken, Bezak da Slovakya Elçiliği’nin organize ettiği siyasi partilerin bir araya geldiği toplantılar hakkında Başkan Harmancı’ya bilgi verdi ve bu toplantıların birine Başkanı Mehmet Harmancı’yı misafir konuşmacı olarak davet etti.



-Harmancı: “AB’nin sağladığı fonlar Lefkoşa’nın iki tarafına da eşit dağılmalı”





Başkan Harmancı görüşmede dış kaynaklı altyapı projeleri ve ihale süreçleri hakkında Bezak’a bilgi aktarırken en önemli zorluğun dış kaynaklı fonların Kıbrıslı Türklere az ayrılması olduğunu kaydetti. Harmancı, AB’nin sağladığı fonların Lefkoşa’nın iki tarafına da eşit dağılmamasının en önemli sorun olduğunun altını çizdi.



Başkan Harmancı ayrıca LTB’nin kuruluşundan itibaren tanınmışlık konuları ve Belediyenin girişimleri ile ilgili de bilgi verirken, Belediyenin şu anda uluslararası arenada sahip olduğu üyeliklerden ve çeşitli ülkelerle olan temaslarından da bahsetti.