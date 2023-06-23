Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın halk örgütü kadrolarında görevli 1963 doğumlu mükelleflerine yönelik hizmet takdim törenine katıldı.

İskele Bölge Müdürlük Binası’nda yer alan törende hizmet görevini tamamlayan 95 mükellefe hizmet ve teşekkür belgesi ile şilt takdim edildi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar törende yaptığı konuşmada, Türkiye’de 6 Şubat’ta meydana gelen depremde sonrasında Sivil Savunma Teşkilatı'nın çok önemli görevler üstlendiğini belirterek, teşkilatın ülkede önemli bir görevi yerine getirdiğini vurguladı.

Teşkilata katkı yapan halk örgütü mükelleflerine teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, konuşmasında şunları kaydetti:

“Yaşanan afetlerde ve çatışma durumlarında halkımızın can ve mal kaybının asgari seviyeye indirilmesi gibi hayati öneme sahip konularda sivil halk tarafından ortaya konan savunma maksatlı her türlü silahsız, koruyucu ve kurtarıcı tedbirlerin alınması ve faaliyetleri sürdürmekte olan Sivil Savunma Teşkilatı’na, bu nedenledir ki çok daha fazla sahip çıkmalıyız.

Etkili, yeterli, eğitimli ve bilinçli hizmet sunan, hayat kurtarma görevinde, teknolojiyi ve dünyayı yakından takip eden, her olasılığa hazır, her koşulda aktif, hızlı ve sistemli bir çalışma mekanizmasına sahip, öncü ve örnek bir kurum olma özelliği taşıyan Sivil Savunma Teşkilatı’nın kurumsal yapılanmasının çok daha ileri noktalara taşınması, önceliğimiz olmalıdır.”

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