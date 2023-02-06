Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Türkiye'de meydana gelen büyük deprem felaketi sonrasında, ülkede de hissedilen sarsıntılar nedeniyle; ikametgahlarında meydana gelebilecek çatlaklara ve benzeri hasarlara karşı vatandaşların dikkatli olmalarını istedi.
İkametgahlarında zarar oluşması durumunda vatandaşların geceyi güvenli bir ortamda geçirmelerinin önemine değinilirken, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın, meydana gelebilecek olası afet durumlarına karşı 7/24 görev başında olunduğu, ihtiyaç duyan vatandaşların ALO 101 Acil Durum Hattından kendilerine ulaşabilecekleri kaydedildi.
Yorumlar