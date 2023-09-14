Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında Brüksel'de gerçekleşen görüşmenin "başarısızlıkla" sonuçlandığını duyurdu.

Vucic, Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB Belgrad-Priştine Diyaloğu Özel Temsilcisi Miroslav Lajcak ve Kosova Başbakanı Albin Kurti ile yapılan görüşmenin ardından yerel medyaya açıklamalarda bulundu.

Sırbistan ve Kosova arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için yapılan toplantılardan birisine daha katıldığını belirten Vucic, "Bugünkü görüşme başarısızlıkla sonuçlandı. Hepimizin kendine göre önerileri oldu. Sonunda biz Sırbistan olarak AB'nin uzlaşma önerilerini kabul ettik. Kurti ise istemedi ve görüşme sona erdi." dedi.

Vucic, Kurti'nin Sırp Belediyeler Birliğinin kurulmasını istemediğini vurgulayarak "Sırbistan sorumluluklarından kaçmıyor. AB tarafından sunulan uzlaşı önerisi hiç de kolay değildi ama biz yine de kabul ettik. Kurti ise etmedi." diye konuştu.

Sırbistan ve Kosova liderleri daha önce 22 Haziran'da, Kosova'nın kuzeyinde artan gerginlik nedeniyle AB'nin daveti üzerine Brüksel'de bir araya gelmişti.

- Kosova'nın kuzeyindeki gerginlik

Kosova'nın kuzeyinde Sırpların yoğun olduğu Zveçan, Zubin Potok ve Leposaviç belediyelerinde 23 Nisan'da yapılan yerel seçimleri kazanan Arnavut belediye başkanlarının göreve başlaması, 26 Mayıs'ta Kosovalı Sırplar tarafından protesto edilmişti.

Arnavut belediye başkanlarını korumak için bölgeye gönderilen Kosova polisi ile Kosovalı Sırplar arasında arbede yaşanmış, 29 Mayıs'ta belediye binalarını koruyan NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) askerleri ile Kosovalı Sırpların karşı karşıya gelmesi sonucu 30 KFOR askeri yaralanmıştı.

Sırbistan, 14 Haziran'da Kosovalı emniyet mensupları oldukları belirlenen 3 kişiyi "Sırbistan'da eylem yapmayı planladıkları" gerekçesiyle iki ülkenin sınır bölgesinde gözaltına almış, Kosova ise polislerin Sırbistan tarafından "kaçırıldığını" savunmuştu. Sırbistan, 26 Haziran'da Kosovalı polisleri serbest bırakmıştı.

Kosova polisince farklı gerekçelerle yaklaşık 10 Kosovalı Sırp gözaltına alınırken, Sırbistan ise bu kişilerin bir an önce serbest bırakılmasını talep etmişti.

Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen iki ülkenin gerilmesindeki ana neden, Sırbistan'ın, tek taraflı bağımsızlığını 2008'de ilan eden Kosova'yı kendi toprağı görmesi olarak ifade ediliyor.

AB arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ise ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak bir yol bulmaya çalışılıyor.