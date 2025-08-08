İngiltere'nin Sheffield kentindeki bir okulda öğle arasında arkadaşını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan 15 yaşındaki sanık cinayet suçundan cezalandırılacak.

Sheffield Kraliyet Mahkemesi'nde bir aydır devam eden davada, All Saints Katolik Lisesi'nde 3 Şubat'ta okul arkadaşı tarafından göğsünden iki kez bıçaklanarak hayatını kaybeden Harvey Willgoose'un da 15 yaşında olduğu belirtildi.

Mahkeme jürisine, olay günü iki öğrenci arasında yaşanan tartışmanın ardından öğle arasında okulun avlusunda bıçaklı saldırının meydana geldiği aktarıldı. Mahkemede, saldırı anına ait güvenlik kamerası görüntüleri de jüriye izletildi.

Sanık erkek öğrenci ise olay anını hatırlamadığını, kendini kaybettiğini ve kontrolünü yitirdiğini savundu. Çabuk sinirlenebildiğini söyleyen sanık, ırkçı tacize ve zorbalığa maruz kaldığını ileri sürdü. Sanık ayrıca, evde fiziksel ve duygusal istismara maruz kaldığını da belirtti.

Buna karşın savcılık, sanığın sert biri olduğunu göstermek istediğini ve ne yaptığını gayet iyi bildiğini söyledi. Ayrıca, sanığın silahlara karşı ilgisinin olduğu, internetten zombi gibi çeşitli bıçak türlerini araştırdığı ifade edildi.

Mahkemenin ardından kararını veren jüri, 1'e karşı 11 oyla öğrenciyi cinayetten suçlu buldu.

Kararın ardından yargıç Naomi Lisa Ellenbogen, sanığın büyük olasılıkla ekim ayında cezalandırılacağını bildirdi.

Dava sürecinde iki genç arasında sosyal medya üzerinden günler öncesinden başlayan tartışma olduğu, ayrıca başka iki öğrenci arasındaki bir anlaşmazlıkta karşı taraflarda yer aldıkları aktarılmıştı. Ayrıca, bu durumun 29 Ocak'ta okulun kısa süreliğine kapatılmasına yol açtığı bilgisi paylaşılmıştı.

İsmi yasal nedenlerle açıklanamayan sanık öğrenci, daha önce bıçak taşıma suçlamasını kabul etmiş ancak cinayet suçlamasını reddetmişti.