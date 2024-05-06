Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen sirkat suçundan tutuklanan Hasan Özkural ve Tolga Yaşa bugün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru İpek Üzüm mahkemede olguları aktardı. Polis, zanlıların 15 Mart 2024 tarihinde saat 13:30 raddelerinde Ortaköy'de Hasan Özkural’ın kalmakta olduğu babası M.Ö.'ye ait ikametgahın damında bulunan 5 bin TL, değerindeki su deposu bobinlerini söküp sirkat ettiklerini kaydetti. Polis memuru, zanlıların 5 Mayıs 2024 tarihinde tespit edilerek derdest emri gereğince tutuklandıklarını belirtti. Polis, Hasan Özkural’ın ifadesinde konu bobini 400 TL’ye sattığını itiraf ettiğini söyledi. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlıların benzer sabıkası ve askıda herhangi bir davaları olmadığını belirterek, uygun bir teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, iki zanlının da yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 10’ar bin TL nakit teminat yatırması, 200 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada biri gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.