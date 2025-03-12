(Kamalı Haber)- Lefkoşa’da Ahmet Keskin’e silahlı saldırı düzenleyen Muharem Lermi ile suç ortağı Metin Eminanç bugün sabah mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Özgür Sunalp mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlıların Lefkoşa’da meydana gelen 'Ağır Yaralama, Kanunsuz Ateşli Silah Taşıma, Tasarruf, Kullanma, Kanunsuz Patlayıcı Madde Taşıma Ve Tasarrufu Ve Meskun Mahalde Ateş̧ Açma' suçlarıyla bağlantılı tutuklandığını söyledi.

Polis memuru Sunalp, 22 Şubat 2025 tarihinde saat 15:15 raddelerinde; Lefkoşa’da Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde faaliyet gösteren “Doyduk Doyduk” isimli restoran içerisinde zanlı Muharem Lermi'nin işletmeci Ahmet Keskin'den bir el ateş ederek, sağ baldırından yaraladığını belirtti. Polis, meydana gelen olayın ardından Lermi'yi saat 17.00 sıralarında Ercan Havalimanından çıkış yapacağı sırada tespit ederek tutuklandıklarını açıkladı. Polis, olayda kullanılan glock marka silahin olay yerinin yakınlarında içerisinde 8 adet mermiyle emare alındığını belirtti. Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlı Eminanç'ın 20 Şubat tarihinde silahı Lermi' ye teslim ettiğini belirlediklerini açıkladı. Polis memuru Eminanç’ın da 23 Şubat’ta tutuklandığını kaydetti.

Polis, her iki zanlının da suçlarını itiraf nitelikli gönüllü ifade verdiğini belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini, ele geçirilen silahın balistik incelemesinin tamamlandığını, olayda kullanılan silah olduğunun teyit edildiğini söyledi. Polis, zanlıların olaydan kısa süre önce ülkeye turist olarak geldiklerini belirtti.

Polis memuru, yapılan soruşturma sonucu Metin Eminanç’ın da 12 Şubat’ta para karşılığında Ahmet Keskin’i vurmaya geldiğini, birçok kez Doyduk Doyduk isimli restoranın çevresine gittiğini ancak saldırıyı gerçekleştirmediğini, bu nedenle Muharrem Lermi’nin gönderildiğini, Metin Eminanç’ın da silahı Lermi’ye teslim ettiğini açıkladı. Polis, Metin Eminanç’ın ifadesinde ailesi tehdit altında olduğu için tetikçi olmayı kabul ettiğini, bu nedenle KKTC’ye geldiğini, ancak suçu işlemekten vazgeçtiğini söylediğini aktardı.

Soruşturmanın tamamlandığını, işlenen suçların ağır ceza kapsamında girdiğini kaydeden polis, zanlıların tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlıların 3 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmelerine emir verdi.