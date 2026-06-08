Yeni bir vaka çalışmasına göre, ileri derecede demansla yaşayan 80 yaşındaki bir kadın, yüksek dozda sihirli mantar aldıktan sonra çeşitli bilişsel işlevlerinde geçici bir iyileşme yaşadı.

Japon-Amerikalı hasta, yaklaşık 10 yıldır Alzheimer'la yaşıyor. Tam zamanlı bakım görüyor ve çoğu zaman sadece tek heceli konuşuyor.

Kadın, Enigma türü mantardan 5 gramlık doz aldıktan sonra uyku benzeri bir duruma girdi. Frontiers in Neuroscience adlı akademik dergide yayımlanan araştırmaya göre, yaklaşık 20 saat sonra konuşması iyileşen kadın daha iyi hareket edebiliyor ve hatta kendi başına giyinebiliyordu.

Çalışmada, "Takip eden gün ve haftalarda, fonksiyonel iyileşmeler arasında idrar kontrolünün geri kazanılması, yürüme kabiliyetinde iyileşme, bağımsız giyinme, duygusal tepki verme kabiliyetinin artması, sürekli sosyal etkileşim, bağlamsal hafıza geri çağırma, çalışma belleğinin korunması ve sohbete kendiliğinden katılım yer aldı" dendi.

Yüz ifadesi, duygusal karşılıklılık, kendiliğinden mizah ve yürüyüş çevikliği belirgin şekilde iyileşmiş görünüyordu.

Seanslardan birinde, "Buraya gelmek çok hoş" bile dedi.

Araştırmacılar, bulguların sihirli mantarlar yoluyla demansın tamamen tersine döndüğü anlamına gelmediğini, yalnızca mantarlardaki psikoaktif bileşen olan psilosibinin, bazı bilişsel kapasiteleri belirli koşullar altında geçici olarak yeniden erişilebilir kılabileceğini belirtiyor.

"Bulgular, Alzheimer patolojisinin tersine çevrilmesi olarak yorumlanmamalı" diyorlar.

Aksine, gizil işlevsel kapasitelerin ileri nörodejenerasyonda devam edebileceği ve belirli nöromodülatör koşullar altında geçici olarak erişilebilir hale gelebileceği olasılığını ortaya koyuyor.

Psilosibin, son yıllarda zihinsel hastalıkları inceleyen bilim insanlarından önemli derecede ilgi görüyor.

Bilim insanları daha önce, psilosibinle tedavi edilen kronik depresyon hastalarında uyku iyileşmeleri gözlemlemiş ve mantar bileşiğinin uygulanmasının ardından beynin ağlarında belirgin bir yeniden yapılanmaya işaret etmişti.

Son çalışmada, "Bu hastada gözlemlenen uzun süreli derin uyku benzeri durum, psilosibin kaynaklı ağ modülasyonuyla ileri Alzheimer hastalığının karakteristik özelliği olan değişmiş temel nörofizyoloji arasındaki etkileşimleri yansıtıyor olabilir" dendi.

Ancak araştırmacılar, son vaka çalışmasının yalnızca gelecekteki çalışmalar için hipotezler üretmek amacıyla yapılan gözlemsel bir açıklama olarak anlaşılması gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor.

"Bu rapor öncelikle gelecekteki çalışmalar için hipotez üretmeyi amaçlayan gözlemsel bir betimleme olarak anlaşılmalı" diyen araştırmacılar, daha "sistematik araştırmaların gerekli olduğunu" da ekledi.