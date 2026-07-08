Şirketten yapılan açıklamada yapay zekanın geleceğine ilişkin değerlendirmelerine yer verilen Roh, yapay zekanın gelecekte kişiselleştirilmiş deneyimler, açık ekosistemler ve kullanıcı güveni üzerine inşa edileceğini vurguladı.

Yapay zekanın gelişiminin artık yeni bir evreye geçtiğine işaret eden Roh, bugüne kadar yapay zekanın daha çok sorulara yanıt veren bir teknoloji olarak geliştiğini, bundan sonraki dönemde ise kullanıcı adına harekete geçebilen, ihtiyaçları anlayan ve kişiselleştirilmiş deneyimler sunan "agentic AI" yaklaşımının öne çıkacağını kaydetti.

Roh, "Yapay zeka giderek daha akıllı hale gelmeye devam edecek. Ancak bu teknolojinin insanların yaşam tarzını gerçekten değiştirebilmesi için insanların hayatına doğal biçimde entegre olması gerekiyor. Yeni çağın kapılarını en akıllı yapay zeka özelliklerine sahip olanlar değil, insanları en iyi anlayan ve bu anlayışı güven veren deneyimlere dönüştürebilenler açacak." ifadelerini kullandı.

- "Yapay zeka daha kişisel hale geldikçe güven de temel bir unsur oluyor"

Roh, akıllı telefonlardan tabletlere, giyilebilir cihazlardan televizyonlara ve bağlantılı ev çözümlerine kadar farklı cihazların birbirleriyle iletişim kurduğu açık ekosistemlerin, geleceğin kullanıcı deneyiminin temelini oluşturacağını aktardı.

Samsung'un yıllardır bu anlayışla açık platformlar ve bağlantılı yaşam deneyimleri geliştirdiğini belirten Roh, farklı cihazlardan elde edilen verilerin kullanıcıya doğru zamanda doğru desteği sunabilmesinin yapay zekanın en büyük avantajlarından biri olduğunu ifade etti.

Roh, "En etkili haliyle yapay zeka, arka planda sessizce çalışarak farklı deneyimleri birbirine bağlıyor. Bu nedenle Samsung olarak yıllardır yalnızca cihazlar değil, bu cihazları birbirine bağlayan açık bir ekosistem oluşturuyoruz. Açık platformlar, yapay zekanın insanlara daha hızlı ve daha anlamlı şekilde ulaşmasını sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Roh, yapay zekanın daha kişisel hale gelmesiyle güvenliğin ve kullanıcı kontrolünün her zamankinden daha önemli hale geldiğine de dikkati çekti.

Kullanıcıların verilerinin nasıl kullanıldığını bilmesi ve kontrolü elinde tutmasının, geleceğin yapay zeka deneyiminin vazgeçilmez unsurları arasında yer aldığını aktaran Roh, Samsung'un bu yaklaşımı özel olarak geliştirdiği Knox gibi güvenlik çözümleriyle desteklediğini vurguladı.

Roh, "Yapay zeka daha kişisel hale geldikçe güven de temel bir unsur oluyor. Kullanıcıların yapay zekanın kendileri için ne yaptığını bilmesi ve kontrolü elinde tutması gerekiyor. En kişisel veriler cihazda korunurken, kullanıcıların güvenle yararlanabileceği yapay zeka deneyimleri sunmaya odaklanıyoruz." ifadelerini kullandı.