KKTC Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı, Börte Kağan Barlasoğlu oldu.

Birlikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Ticaret Odası toplantı salonunda yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, yeni Yönetim Kurulu seçildi.

Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

“Yönetim Kurulu Başkanı Börte Kağan Barlasoğlu, Yönetim Kurulu As Başkanı Gürel Dellaloğlu, Sayman Önder Cesur, Yönetim Kurulu Üyeleri Murat Selvi, Mustafa Mahmutlar; Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri Volkan Emirkanı ve Mehmet Uzun."