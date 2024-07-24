Batı Afrika ülkelerinden Sierra Leone'de, 26 Kasım 2023'teki darbe girişimine ilişkin davada yargılanan 11 kişi hapis cezasına çarptırıldı.

Ulusal basındaki haberlere göre, darbe girişimine ilişkin soruşturma ve yargılama sürecine yeniden başlandı.

Dava kapsamında askeri mahkeme, aralarında eski Cumhurbaşkanı Ernest Bai Koroma'nın koruması ve eski asker Amadu Koita Makalo'nun da bulunduğu 11 sanığa "vatana ihanet" suçlamasından hapis cezası verdi.

Makalo, "vatana ihanet, cinayet ve öldürme kastıyla ateş açma" suçlarından 182 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

- Sierra Leone'deki darbe girişimi

Bir grup tarafından 26 Kasım 2023'te Freetown'da bulunan Wilberforce kışlasındaki silah deposuna, ardından bölgedeki hapishaneye saldırı düzenlenmişti.

Hapishanedeki saldırıda 2 bin 200 mahkum firar etmiş, olaylar nedeniyle ülke genelinde kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Askeri Sözcü İssa Bangura, Wilberforce kışlasına yönelik saldırıda, aralarında 13 asker ve bir polisin olduğu 19 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Sierra Leone Enformasyon ve Yurttaşlık Eğitim Bakanı Chernor A. Bah, kışla ile hapishaneye düzenlenen saldırıların "darbe girişimi" olduğunu bildirmişti.

Darbe girişimine ilişkin aralarında asker ve polislerin bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

Zanlılardan aralarında eski Cumhurbaşkanı Koroma'nın korumasının da bulunduğu 12'si "vatana ihanet"le suçlanmıştı.

Koroma, Sierra Leone'deki Yüksek Mahkemenin tedavi için yurt dışına çıkmasına izin vermesinin ardından Nijerya'nın başkenti Abuja'ya gitmişti.