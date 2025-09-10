Nepal'de ordu, sosyal medyaya erişim yasağı nedeniyle başlayan ve 19 kişinin hayatını kaybettiği hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle sokağa çıkma yasağının sürdüğü başkent Katmandu'da sokağa indi.

Nepal'de 19 kişinin öldüğü protestolar, Başbakan Khadga Prasad Sharma Oli ve birçok bakanın istifasına rağmen şiddetlenerek devam ediyor.

Ordudan yapılan açıklamada, gece saatlerinde askerlerin harekete geçirileceğinin duyurulmasının ardından bugün de sokağa çıkma yasağının sürdüğü Katmandu'da, birlikler devriye gezdi.

Bu kapsamda ordu, "yağmacı" olduğu belirtilen 27 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Yerel gazete Kathmandu Post'un, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, çatı medya kuruluşu Kantipur'un binasının saldırıya uğradığı, ateşe verildiği ve tüm sunucularının devre dışı kaldığı ifade edildi.

Paylaşımda, sosyal medya aracılığıyla güncellemelere devam edileceği kaydedildi.

Nawalparasi Batı Bölgesi Cezaevi'nden 500'den fazla mahkumun firar ettiği kaydedilen paylaşımda, mahkumların, cezaevini ateşe verdiği belirtildi.

- BM'den itidal çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Nepal'deki durumu yakından takip ettiğini belirtti.

Guterress, protestolardaki can kayıpları nedeniyle derin üzüntü duyduğunu belirterek "Kapsamlı soruşturma, gerilimin artmasından kaçınmak için itidal ve yapıcı bir yol oluşturmak için diyalog çağrısı yapıyorum." ifadesini kullandı.

Nepal'deki yetkililere, insan hakları hukukuna uymaları çağrısında bulunan Guterres, protestoların barışçıl yollarla, yaşama ve mülke saygı çerçevesinde yapılması gerektiğine dikkati çekti.

- Nepal'de başbakanın istifasıyla sonuçlanan protestolarda 19 kişi öldü

Nepal'de, 4 Eylül'de Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, X, Reddit ve LinkedIn platformları, verilen süre aralığında Nepal İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığına kayıt için başvurulmadığı gerekçesiyle erişime kapatılmıştı.

Bunun üzerine çoğunluğu gençlerden oluşan göstericiler, yolsuzluk iddialarının yanı sıra sosyal medya yasağını protesto etmek için parlamento binasına doğru yürüyüşe geçmişti.

Şiddetlenen protestolarda polis, göstericilere karşı tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve gerçek mühimmat kullanmıştı. Çıkan olaylarda 19 kişi hayatını kaybetmiş, 400'den fazla kişi yaralanmıştı.

Ardından Nepal hükümeti, sosyal medya yasağının kaldırılacağını açıklamış, İçişleri Bakanı Ramesh Lekhak, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ramnath Adhikari ve Su Tedarik Bakanı Pradeep Yadav görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Söz konusu açıklamalara rağmen yatışmayan gösteriler, siyasi figürlerin ve bakanların evlerine saldırılar düzenlenmesi, Nepal Kongre Partisinin Sanepa bölgesindeki merkez ofisi, federal parlamento binası, yüksek mahkeme binası ve Nepal Başbakanı Khadga Prasad Sharma Oli'nin iki konutunun ateşe verilmesiyle sürmüştü.

Nepal ordusu, artan olaylar nedeniyle bakanları konutlarından helikopterlerle tahliye etmeye başlamıştı.

Nepal Başbakanlık Ofisinden dün yapılan açıklamada, şiddetli protestolar ve hükümete gelen tepkilerin ardından Başbakan Oli'nin istifa ettiği duyurulmuştu.

Ülkenin batısındaki Lumbini vilayetindeki Gautam Buddha Uluslararası Havalimanı'nda yaklaşık 1000 gösterici, hükümete ait bazı araçları ateşe vermiş, ülke genelinde havaalanlarının bir süre kapalı kalması kararı alınmıştı.

Doğudaki Madhesh vilayetinde ise bir hapishaneden 572 mahkumun firar etmesi sonucu bölgede güvenlik amaçlı sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.