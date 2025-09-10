Endonezya'nın Bali Adası'nda etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti.

The Jakarta Post gazetesinin haberine göre, Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansından (BNPB), Bali'de meydana gelen sellere ilişkin açıklama yapıldı.

BNPB Sözcüsü Abdul Muhari, Bali'de yağan şiddetli yağmurların Ada'nın 4 bölgesinde sele yol açtığını ve 85 kişinin tahliye edildiğini belirtti.

Ajans Başkanı Suharyanto da seller nedeniyle Jembrana bölgesinde 2, Nagekeo bölgesinde 4 kişinin öldüğünü, Adada 4 kişinin kayıp olduğunu ifade etti.