Şiddetçi koca tutuksuz yargılanacak!

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Tartıştığı eşini darp ettiği gerekçesiyle tutuklanan Nevaf Bahadır Boyama ciddi darp suçundan teminata bağlanmak üzere bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Cansel Mimar zanlıyla ilgili olguları aktardı. Polis, 24 Mart 2024 tarihinde saat 13.00 raddelerinde Gönyeli'de sakin Nevad Bahadır Boyama’nın ikametgahlarının yatak odası içerisinde kendisini komşusundan kıskandığı gerekçesiyle birlikte eşi G.B.’nin sol yanağına sağ eli ile 3 kez tokat vurduktan sonra yine sağ eliyle saçlarını çekip sağ ayağına tekne vurmak suretiyle ciddi şekilde darp ettiğini kaydetti. Polis, zanlının şikayet üzerine aynı gün tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde soruşturmanın tamamlandığını açıkladı. Polis memuru, ülkede çalışma izni ile bulunan zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Zehra Yakut Bilgeç, zanlının 15 bin TL nakit teminat yatırması, yurt dışına çıkış yasağı, bir kefilin 400 bin TL kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün ıspat-ı vücut şartlarıyla tutuksuz yargı kararı verdi.