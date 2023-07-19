Sibel Tatar, Akçay’da sürdürülen ipek dokuma çalışmalarını yerinde inceledi

Lefkoşa, 19 Temmuz 23 (TAK): Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yürütülen “İpeğin Kuzey Kıbrıs’ta Yeniden Doğuşu” projesi kapsamında Akçay’da sürdürülen ipek dokuma çalışmalarını yerinde inceledi.

Tatar, pilot bölge olarak seçilen Akçay’daki ipek dokuma çalışmaları ve projede gelinen aşamayla ilgili bilgi aldı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Sibel Tatar öncülüğündeki proje kapsamında eğitmen Tevfik Paklacı tarafından iki çerçeveli, kamçılı, yarı otomatik el dokuma tezgâhlarıyla kadınlara dokumacılık eğitimi verildi.

-Sibel Tatar

Sibel Tatar yaptığı açıklamada, ülkede yok olmaya yüz tutmuş kozacılık ve ipek dokuma geleneğinin yeniden canlanmasını hedefleyen proje bağlamında kat edilen yolun önemine değinerek, üretilen her bir ürünün pazarlanmasının gerekliliğine vurgu yaptı.

Kırsalda yaşayan halkın ürettiği ürünlerin proje kapsamında turistler ve alıcılarla buluşacak olmasının yaratacağı ekonomik potansiyele işaret eden Sibel Tatar, projenin bir başka önemli amacının da kadının üreterek, kazanç sağlaması ve kalkınmasına katkı sağlaması olduğunu dile getirdi.

Projenin pilot bölge olarak seçilen Akçay’ın ardından yaygınlaştırılmasının planlandığını anlatan Sibel Tatar, Mehmetçik bölgesi ve Beylerbeyi köyünde projenin devam edeceğini kaydetti.

Sibel Tatar, Akçay Muhtarı Uğur Dereliköylü, Kıbrıs Türk İşlemelerini Araştırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Dervişe Çeliker, köy kadın kursu eğitmeni Duriye Dağsever Gürmen ve moda tasarımcısı Münüse Ağagil başta olmak üzere projeye katkı sağlayan ve ilerleyen dönemde projenin paydaşı olacak herkese teşekkür etti.

-Proje süreci…

“İpeğin Kuzey Kıbrıs’ta Yeniden Doğuşu” projesi kapsamında 22 kadın kursiyere Akçay Muhtarı Uğur Dereliköylü’nün iş birliği ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Akademisyen Dr. Berna İleri’nin eğitmenliğinde; teorik olarak yumurtadan tırtıl çıkartma, büyütme süreci, kozaların bakımı, kozalardan ipek ipliği elde etme ve ipek kumaşı dokuma konularında eğitim verildi. Dr. Berna İleri ayrıca, Atatürk Kültür Merkezi’nde ipek böceği yetiştiriciliği konusunda bir de konferans verdi.

Proje kapsamında kurulan ipek böceği çiftliğinde; Akçay, Lapta, Lefkoşa, Beylerbeyi, Çatalköy, Mehmetçik, Bostancı ve Mesarya bölgelerinden elde edilen yaklaşık 50 bin ipek böceği yumurtası ıslah edilerek, yetiştirildi.

Projede, ilk etapta barış ipeği tekniğiyle elde edilen ipek ipliği tezgahta dokunarak, “Kozada” markası adı altında bebek tulumu, bebek elbisesi, çocuk yatak çarşafı seti, şal ve fular gibi ürünler üretilecek.