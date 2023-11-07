Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği Lefkoşa Merkez Şubesi tarafından düzenlenen 70’inci yıl kutlama yemeğine katıldı.



Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 40’ıncı kuruluş yıl dönümünün de kutlandığı etkinlikte, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği Başkanı Halide Tunceri ve Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği Onursal Başkanı Gülten Feridun birer konuşma gerçekleştirdi.



Sibel Tatar konuşmasında, Kıbrıs Türkü’nün ilk kadın örgütü Kadınlar Birliği’nin 70’inci yıl kutlamasında olmaktan gurur ve mutluluk duyduğunu söyledi.



Sibel Tatar, Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği’nin öncü ve örgütçülüğe önem veren bir kadın sivil toplum örgütü olduğunu belirterek, birçok kadının emeği ile bugünlere kadar gelindiğine işaret etti.



Sibel Tatar, örgütçülüğün toplumun ve kadının daha iyi bir noktaya gelebilmesi için önemine dikkat çekerek, toplumdaki aksaklıkların, sosyal hizmet projeleri ile giderebilmek ve katkı koyabilmek amacıyla çok önemli olduğunu vurguladı.



Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği’ne hizmet etmiş ve katkı koymuş tüm kadınları kutlayan Sibel Tatar, birliği kuran merhume Süheyla Küçük’ü ve Sıdıka Koççino’yu saygıyla andı.



Kalabalık ve güçlü bir sivil örgütte çalışmanın yanında üye olmanın da bir hizmet olduğunu ifade eden Sibel Tatar, genç kadınları da birliğe üye olmaya davet etti.



Sibel Tatar, etkinlikte cumhuriyet kadınları ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 40’ıncı kuruluş yıl dönümünün kutlandığını belirterek, Atatürk’ün açtığı yolda hep birlikte sevgiyle çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.