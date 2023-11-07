Başbakan Ünal Üstel, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni (KKTC) yaşatmak için kurduk ve ilelebet yaşatacağız. Bu gücü Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nden alıyoruz” diyerek, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın her platformda KKTC’yi yüceltmek ve dünyaya tanıtmak için çabasını hiç esirmediğini vurguladı.

Başbakan Üstel, Türkiye Cumhuriyeti (TC) Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ı kabul etti. Kabulde, TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ve diğer yetkililer de yer aldı.

-Bak

Başbakanlık Şeref Salonu’nda yer alan kabulde konuşan TC Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, KKTC’de çok verimli toplantılar yaptıklarını ifade ederek, 13’üncü Spor Şurası ile KKTC’nin spor politikasıyla ilgili önemli kazanımların sağlanacağını kaydetti. Bak, spor politikasının belirlenmesi ve yatırım öncelikleri başta olmak üzere şuradan pek çok konuda sonuç çıkacağını belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti olarak sporda yaptıkları yatırımlara değinerek, Türk sporunun dünyada önemli bir noktaya geldiğine işaret eden Bak, uluslararası pek çok organizasyonun Türkiye’de yapıldığını ve yapılacağını ifade etti. Osman Aşkın Bak, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası’nı İtalya ile birlikte Türkiye’nin organize edeceğini kaydetti.

Bilim Lefkoşa’nın açılışına katıldığını da hatırlatan Bak, Kıbrıs Türk halkının çocuklarının da güçlü bir teknolojiye, bilime sahip olmaları gerektiğini vurguladı. Milli sporcularla sohbet ettiğini dile getirerek, gün içindeki ziyaretlerinden bahseden Osman Aşkın Bak, “Enerjimiz yüksek tabi, gençlik varsa, spor varsa enerji de var” diye konuştu.

-"KYK yurtlarının kapasitesinin artırılmasını konuştuk"

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ileten TC Gençlik ve Spor Bakanı Bak, KKTC’de güzel bir gün geçirdiklerini ifade etti. TC Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak KYK yurtlarında yaklaşık 44 bine ulaşan Türk öğrencilerin barınmalarıyla ilgili ciddi yatırımları olduğunu kaydeden Bak, kapasitenin artırılması için TC Büyükelçisi ile görüştüklerini söyledi.

Yeni bir yurt kiraladıklarını kaydeden Bak, bu yurdu da kısa zamanda öğrencilerin hizmetine sunacaklarını belirtti. Taksim Sahası’nı ziyaretine de değinen Bak, sahanın, gençlerin spor yapması için güzel bir saha olduğunu söyledi.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Birleşmiş Milletler kürsüsünde de ifade ettiği gibi, KKTC’nin tanınması gerektiğini, artık zamanının geldiğini vurgulayan Bakan Bak, Erdoğan’ın ayrıca, “Dünya 5’ten büyüktür. Daha adil bir dünya mümkündür” sözlerine dikkat çekti.

Gazze’de İsrail tarafından Filistin halkına uygulanan zalimliği şiddetle kınayan TC Gençlik ve Spor Bakanı Bak, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde buna sessiz kalmayacaklarını vurgulayarak, dünyanın harekete geçmesi çaba harcadıklarını kaydetti. Türkiye’nin güçlü adımlarla Türkiye yüzyılına başladığını dile getiren Bak, Cumhuriyetin 100’üncü yılını coşkuyla kutladıklarını anlattı.

Kıbrıs Türk halkının kendileri için çok önemli olduğunu belirten Bak, garantör olarak Türkiye’nin her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında ve destekçisi olduğunu kaydetti.

-Üstel

Başbakan Ünal Üstel de konuşmasına, TC Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve heyetini, KKTC’de görmekten duyduğu mutluluğu ifade ederek başladı.

Garantör ülke Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin KKTC ekonomisinin bir yerlere gelmesi için elinden gelen gayreti gösterdiğini belirten Üstel, her sene imzalanan İktisadi ve Mali İş birliği protokolleri ile altyapı ve spor tesislerine ilişkin büyük projelere Anavatan Türkiye’nin mührünü vurduğunu söyledi.

20 Temmuz 1974 Barış Harekatı nedeniyle bugün KKTC’de özgürce yaşadıklarını ifade eden Başbakan Üstel, bu özgürlüğün neticesinde de 15 Kasım 1983’te KKTC’yi kurduklarını belirterek, “Yaşatmak için kurduk ve ilelebet yaşatacağız. Bu gücü anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nden alıyoruz” dedi.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın her platformda KKTC’yi yüceltmek ve dünyaya tanıtmak için çabasını hiç esirmediğini vurgulayan Üstel, Erdoğan’ın, 77’nci ve 78’inci BM Genel Kurulu’nda dünyaya çağrıda bulunduğunu, akabinde KKTC’nin, Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olduğunu belirtti. Bunun hemen meyvelerini görmeye başladıklarını dile getiren Üstel, bundan bir ay önce Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Azerbaycan’ı ziyaret ettiklerini ifade etti. Tarihte bir ilk olarak devlet protokolü ile üçüncü bir ülkede karşılandıklarını dile getiren Üstel, “Bu da bizim için büyük bir mutluluk ve onurdur” dedi.

Bunun arkasının geleceğine inanç belirten Başbakan Üstel, toplumun ambargolar ve izolasyonlarla, ekonomide ve sporda yaşadığı sıkıntılara değindi. Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile her şeyi paylaştıklarını belirten Üstel, TC Gençlik ve Spor Bakanının spor şurasına gelerek onur verdiğini kaydetti. “Sizin de bize yaptığınız katkılar tartışılamaz. Bundan sonraki süreçte de katkılarınız devam edecek, eminiz” diyen Başbakan Üstel, ilerleyen dönemde KKTC’ye yatırımların ardı ardına geleceğine inancını dile getirdi.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın girişimiyle KKTC’de üç tane asrın projesinin gerçekleştiğini belirten Üstel, bunlardan birinin su projesi olduğunu kaydederek, bugün adanın Anadolu suyuna kavuşturulduğunu ifade etti. TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile imzaladıkları anlaşmayla Türkiye’den kabloyla enerji getirilmesi projesinin de ikinci proje olduğunu belirten Başbakan Üstel, üçüncü proje olan Ercan Havalimanı'nın açılışının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. “Ercan dünyaya açılan penceremiz oldu” diyen Başbakan Üstel, bundan sonraki süreçte yavaş yavaş ulaşımda hukuk yoluyla direkt uçuşların başlamasını zorlayacaklarını kaydetti. Üstel, sporda da ambargo ve izolasyonların kalkması için el birliği, kader birliği ve gönül birliği yapacaklarını vurguladı.