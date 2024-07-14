Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar, "Keçenin Kuzey Kıbrıs'ta Yeniden Doğuşu" projesi kapsamında Ankara'da temaslarda bulundu.

Proje, Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Sibel Tatar öncülüğünde başlatılmıştı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Sibel Tatar, Ankara Valiliği bünyesinde kurulan “İz Ankara Tasarım ve El Sanatları Merkezi'ni” ziyaret ederek, keçe ve yün konusunda bilgi alışverişinde bulundu.

Sibel Tatar’ı, Ankara Vali Yardımcısı Elif Nur Tandoğan, Ankara Valisinin eşi Şeyma Şahin ve Kıbrıslı Türk Prof.Dr. Eda Becer karşıladı.

Sibel Tatar, yaptığı açıklamada, Akçay’da başlatılan İpeğin Kuzey Kıbrıs’ta Yeniden Doğuşu Projesi’nin ardından Büyükkonuk Mehmetçik Belediyesi Başkanı Fatma Tuğlu Çimen ile birlikte Pamuklu'da Keçenin Kuzey Kıbrıs’ta Yeniden Doğuşu Projesi’ni hayata geçirmeye başladıklarını söyledi.

Sibel Tatar, hayvancıların duyarlı davranışları neticesinde keçe ve yünlerin toplanıp yıkanarak, ürün haline gelmek için kurdukları tesiste hazır halde beklediğini ifade etti.

Sibel Tatar, keçe ve yün konusunda bilgi alışverişinde bulunup, projeye katkı konulmasını sağlamak amacıyla ziyaret gerçekleştirdiklerini belirterek, Kıbrıs’ta tesisin tamamlanması ve ürünün hayata geçmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini vurguladı.

Amaçlarının keçe haline getirilen kırkılmış yünlerden “Keçada” markası altında terlik, şapka, takı ve broş yapmak olduğunu anlatan Sibel Tatar, son zamanlarda değeri anlaşılmış olan yatak pikeleri ile yünden halı ve yastıklar dokumak olduğunu kaydetti.

Sibel Tatar, hayata geçirilmesi planlanan ürünlerin Ar-ge çalışmalarının yapıldığını ve

kasım ayında halkla ürünlerin buluşturulmasının hedeflendiğini sözlerine ekledi.