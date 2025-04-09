Cumhurbaşkanı Ersin Tatar‘ın eşi Sibel Tatar da, “Vicdanı olan, babası hacı olmuş, kendisi de Umre’ye gitmiş inançlı bir Kıbrıslı Türk Kadını olarak yazıyorum” diyerek, tüzük değişikliğine karşı çıktı!

Sosyal medya hesabından “Mutlu Çocuklar” adlı bir kitap okurken çekilmiş fotoğrafı eşliğinde açıklama yapan Tatar, “Mutlu çocuklar nerede?” diye sordu.

Tatar, “Gereksiz bir tüzük değişikliği ve halkın haklı tepkisi ile sokaklara dökülmesi… Akşam çok emek verdiğim projem aylar öncesinden günü kararlaştırılmış, davetiyeleri dağıtılmış Kıbrıs Kapı ve Sandıkları Müzesi’nin açılışı olmasaydı ben de yürüyüşde olacaktım” dedi.

“Vicdanı olan, babası hacı olmuş, kendisi de Umre’ye gitmiş inançlı bir Kıbrıslı Türk Kadını olarak yazıyorum”

Tatar şöyle devam etti;

“Başörtüsüne karşı değilim, saygı duyuyorum zamanında Türkiye’de üniversitelere baş örtülü öğrenci alınmamasına şiddetle karşı çıkanlardanım. Eğitim hakkı ünüversite yaşındakı reşit bir kızın elinden alınamazdı.

Fakat 18 yaşına henüz gelmemiş, reşit olmamış kız çocuklarının çoklukla ailelerinin isteği üzerine başını örtüp, ulu önder Atatürk’ün resminin asılı olduğu sınıflarda okumasına da karşıyım! Ki bu ülkede de artık bir alternatif okul var; Hala Sultan İlahiyat Koleji.

Bu yazıyı vicdanımla, mutlu çocuklar için ve babası hacı olmuş, kendim de Ocak ayında Umreye gitmiş inançlı bir Kıbrıslı Türk Kadını olarak yazıyorum”