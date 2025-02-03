(Kamalı Haber)- Lefkoşa’da trafik denetimlerinde polise yanlış bilgi veren Shimai Kyoni, KKTC’de izinsiz ikamet etmek ve sahte beyanla belge icra edilmesini tahrik etme” suçlarından tutuklanarak, bugün sabah mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Mehmet Sağıroğlu mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının kiralık araçla seyir halindeyken 1 Şubat 2025 tarihinde saat 23.25 sıralarında Lefkoşa’nın Osman Paşa Caddesi üzerinde denetim yapan trafik ekipleri tarafından durdurulduğunu söyledi. Polis, zanlının alkol testinden sonra bilgi-kayıt formuna kendi adı yerine başkasının isminin yazılmasını sağladığını belirtti. Polis, zanlının ekiplere yanlış isim verdiğinin tespit edilmesi üzerine tutuklandığını, yapılan muhaceret kontrolünde 29 Kasım 2022 tarihinden beri 796 gün KKTC’de izinsiz ikamet ettiğinin belirlendiğini açıkladı. Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkede izinsiz ikamet ettiğini belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının davası görülünceye kadar bir ayı aşmayacak süreyle cezaevinde kalmasına emir verdi.