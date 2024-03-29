Baraka Tiyatro Ekibi’nin “Shakespeare’in Şen Kadınları” oyunu Lefkoşa’daki son temsilini yarın yapacak.

Baraka Tiyatro Ekibi’nden yapılan açıklamada, tek perdelik “mor komedi” şeklinde tarif edilen oyunun, saat 20.00’de Arabahmet Kültür Evi’nde sahneleneceği kaydedildi.

Açıklamada, 12 yaş üzeri her tiyatroseverin davet edildiği oyunun biletlerinin 30 TL olduğu, biletlerin oyun günü kapıdan alınabileceği kaydedildi. Ayrıca 0533 886 48 18 numaradan rezervasyon yapılabileceği belirtildi.

Nazen Şansal’ın yazdığı ve kolaylaştırıcılığını yaptığı oyunda, Feray Karahüseyin Ergin, Merin Olgun, Muhammed Said Alpsoy, Serap Kızıl ve Şifa Alçıcıoğlu’nun rol aldığı ifade edilen açıklamada, oyunun özgün müziklerini ise Sol Anahtarı müzik topluluğu ile müzisyen Ahmet Güvenler’in hazırladığı duyuruldu.

Açıklamada, Baraka Tiyatro Ekibi kolaylaştırıcısı Nazen Şansal’ın “Üstadın çeşitli oyunlarındaki güçlü kadınların günümüz emek dünyasıyla bağını kuruyoruz. Çünkü Shakespeare’in zamanında en temel sosyal ve siyasal haklardan mahrum olan kadınlar, bugün birtakım özgürlüklere sahip olsa da hâlâ emek sömürüsünden muzdariptirler.” ifadelerine yer verildi.

- Nisanda turneye çıkacak

“Shakespeare’in Şen Kadınları” oyununun nisan ayında turneye çıkacağı bildirilen açıklamada, oyunun 3 Nisan Çarşamba günü Beşparmaklar Tiyatro Festivali kapsamında Çatalköy Erol Avgören Kültür Merkezi’nde, 6 Nisan Cumartesi Mağusa KÜKOM’da, 20 Nisan Cumartesi Girne Oda Tiyatrosu’nda, 27 Nisan Cumartesi ise Lefke’de seyirciyle buluşacağı açıklandı.