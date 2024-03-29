İsrail'in, Suriye'nin Halep ilindeki havalimanı ile savunma fabrikalarına hava saldırısı düzenlediği ileri sürüldü.

Suriye rejimine yakın sosyal medya hesapları, İsrail'e ait savaş uçaklarının uluslararası havalimanı ile Sefire ilçesindeki

savunma fabrikalarını hedef aldığını iddia etti.

Beşşar Esed rejiminin ordusuna ait hava savunma sistemlerinin düşman roketlerine karşılık verdiği belirtildi.

Suriye rejiminin haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, "İsrail, gece saat 01.45 sıralarında, İdlib'deki terör örgütlerinin gerçekleştirdiği insansız hava aracı saldırısıyla eş zamanlı, Halep'in güneydoğusundaki Athriya yönünden Halep kırsalındaki bazı noktaları hedef aldı. Saldırıda, Halep ve çevresinde çok sayıda sivil ve asker öldü. Kamu ve özel mülkte maddi kayıplar meydan geldi." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu saldırıya ilişkin, İsrail tarafından henüz açıklama yapılmadı.

Suriye rejimine yakın sosyal medya hesapları, 17 Mart'ta İsrail'e ait savaş uçaklarının Kalamon bölgesindeki birçok noktayı hedef aldığını iddia etmişti.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman Halep ve Şam'daki havalimanlarına, İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.